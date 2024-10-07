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"Человек, спасший очень много жизней": в результате удара РФ по авто на Донбассе погиб харьковский волонтер. Фото

Дарья Дурова
War
3 минуты
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Оккупанты убили волонтера

Российские войска ударом FPV-дрона по машине убили 37-летнего харьковского волонтера Тиграна Галустяна из организации "Роза на руке". Его 32-летний коллега Даниил получил акубаротравму.

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Обстрел произошел 6 октября в селе Ильинка Донецкой области. "Суспільне" сообщило подробности трагедии со ссылкой на начальника Кураховской городской военной администрации Романа Падуна.

Общественная организация "Роза на руке" в Instagram подтвердила гибель своего сотрудника и поделилась трогательным видео с Тиграном Галустяном.

"Погиб во время выполнения эвакуационной миссии наш добрый друг, часть нашей семьи и просто самый лучший человек – Тигран. Это человек, который спас очень много жизней и всегда приходил на помощь", – рассказали волонтеры.

Погиб Тигран Галустян
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Роман Падун сообщил, что Галустян со своим коллегой ехал на эвакуацию мирных жителей города Горняк. По дороге (в населенном пункте Ильинка) по авто ударил российский FPV-дрон. Галустяна везли в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его медикам не удалось.

На востоке Украины погиб харьковский волонтер

Руководитель поисково-спасательного отряда "Роза на руке" Александр Гуманюк в комментарии "Суспільному" сказал, что это первый случай гибели их волонтера во время миссии.

У Тиграна Галустяна осталась маленькая дочка.

Тиграна Галустяна убили оккупанты, когда он помогал эвакуировать жителей Донбасса

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ильинка (Донецкая область)

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на фронте погиб волонтер и военнослужащий 117-й отдельной механизированной бригады Константин Юзвюк с позывным "Стамбул". На последнем боевом выезде он получил тяжелое ранение.

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