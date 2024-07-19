Получил тяжелое ранение: на фронте погиб волонтер и военнослужащий Константин Юзвюк

На фронте погиб волонтер и военнослужащий 117-й отдельной механизированной бригады Константин Юзвюк с позывным "Стамбул". На последнем боевом выезде он получил тяжелое ранение.

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Это произошло во время вражеских обстрелов в Запорожском направлении. Об этом сообщила общественная организация "Каждое животное" в Instagram. Отмечается, что вместе с врачами он боролся за жизнь.

"Однако сегодня утром сердце остановилось. До сих пор не можем в это поверить. Светлая память герою! Смерть врагам!", – говорится в сообщении.

Информацию о гибели Константина подтвердила и его мать.

"Сегодня твоя борьба закончилась... Мягких туч тебе, дорогое наше дитя...", – написала Ольга Юзвюк.

По информации UAnimals, Константин Юзвюк был у них зоозащитником и волонтером. Параллельно он самостоятельно учился военному делу и год назад присоединился к рядам ВСУ. Был оператором дронов, командиром отделения. Костя вырос в семье волонтеров и помогал войску с 2014 года, когда был подростком.

Сердце защитника остановилось утром 18 июля в больнице. Ему было 23 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб 50-летний командир минометного расчета Юрий Дмитренко из Чернигова. В мирной жизни мужчина развивал столярный бизнес и воспитывал четырех детей, но с первого дня полномасштабной войны стал на защиту Украины.

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