Без отца остались четверо детей: в боях на Донетчине погиб командир минометного расчета из Чернигова. Фото

На Покровском направлении фронта в бою оборвалась жизнь 50-летнего командира минометного расчета Юрия Дмитренко из Чернигова. В мирной жизни мужчина развивал столярный бизнес и воспитывал четырех детей, но с первого дня полномасштабной войны встал на защиту страны.

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Жена Героя сейчас тоже служит в ВСУ. О потере сообщила Черниговская областная военная администрация.

Дмитренко Юрий Григорьевич родился 26.05.1974 года в селе Ладан, а проживал в Чернигове. Окончил школу №2, учился резьбе по древесине.

Мужчина имел столярную мастерскую, развивал собственный бизнес: изготовлял окна и двери, делай ручную резьбу рам для подоконников, картин и т. д.

Однако в первый же день полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года черниговец встал в ряды Сил обороны. Сначала защищал родной город, потом отбивал врага на других направлениях фронта. Был командиром минометного расчета минометной батареи 167 батальона 119 отдельной бригады ТрО, имел военные отличия и награды.

Погиб сержант Юрий Дмитренко 8 июля 2024 года во время артиллерийского обстрела вблизи села Победа Покровского района Донетчины.

"Герой, защитник, отец четырех детей, мой сват, погиб от рук раш*стов! Отдыхай с миром! Пусть Господь примет тебя, потому что ты защищал свою семью и свою страну! Скучаем!" – отметила родственница защитника.

Жена погибшего воина Юлия Дмитренко, работавшая директором Черниговского областного центра ветеранов, сейчас тоже мобилизована в ВСУ.

"Смерть унесла Героя!" – подчеркнули в ОО "Сяйво Сиверщины", волонтеры которой организовали сбор для поддержки семьи защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб младший сержант Владимир Хахуда с Черниговщины. Последний бой он принял 18 июня на Бахмутском направлении.

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