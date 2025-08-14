Чем больше положил своих людей, тем выше награда: в ГУР обнародовали список генералов-мясников армии РФ. Фото

Главное управление разведки Украины обнародовало список российских военных командиров, которые отличились масштабными потерями личного состава. И при этом были награждены за это высшими званиями и орденами.

Все они – фигуранты многочисленных свидетельств о военных преступлениях, бессмысленных штурмах и отправке подчиненных на почти гарантированную смерть. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Генерал-майор Олег Власов

Командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ РФ. Под его руководством бригада понесла катастрофические потери во время боев на Херсонщине в 2022 году — до 85% личного состава. Несмотря на жалобы военных и их родственников на некомпетентность и пренебрежение жизнями бойцов, Власов до сих пор возглавляет подразделение и уже имеет звание "Героя России".

Генерал-майор Михаил Гудков

Бывший командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, позже — заместитель командующего ВМФ РФ. За время его командования подразделение потеряло около 80% состава, в том числе в боях под Угледаром. Бригаду наградили орденом Суворова и почетным наименованием "Курская", а Гудков получил "Героя России". Недавно был ликвидирован ВСУ.

Генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов

Бывший командир 155-й бригады и 20-й армии РФ. Известен безрассудными приказами, которые приводили к массовым потерям. В частности, в июне 2023 года приказал выстроить подразделение 144-й мотострелковой дивизии в открытом поле под Кременной, где по ним ударили HIMARS. Погибли около 100 военных, еще 100 получили ранения.

Генерал-полковник Андрей Мордвичев

Нынешний командующий Сухопутными войсками РФ, бывший глава 8-й армии. Один из главных идеологов тактики "мясных штурмов" в боях за Авдеевку. Массовые потери настолько поразили даже российских пропагандистов, что один из них — Андрей "Мурз" Морозов — покончил с собой после получения информации о масштабах гибели. Мордвичев получил звание "Героя России" и должность командующего сухопутки.

Майор Борис Дудко

Кроме генералов, такой же чести удостаиваются и офицеры "помельче". Например, майор Борис Дудко, заместитель командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Его подразделение одно из тех, которое совершало зверства в Буче и понесло серьезные потери во время "жеста доброй воли" – отступления из Киевской области в 2022 году. После этого майор был награжден званием "Героя России".

"Этот список можно продолжать до бесконечности, но закономерность прослеживается однозначно: в российской армии чем больше ты дрянь, и чем больше ты положил своих людей, тем выше награду и поощрение получишь. И так заведено на всех уровнях. Простые солдаты гибнут пачками в бессмысленных штурмах. Над ними издеваются, "кидают" на выплаты, бросают в ямы, "обнуляют" наконец. А в это время отцы-командиры зарабатывают деньги и награды на кровавом бизнесе под названием "СВО". Это не та "освободительная" война "за правду", о которой россиянам рассказывают с экрана телевизора", – отмечают в ГУР.

