Российские оккупанты несут значительные потери на линии соприкосновения в полосе ответственности 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" и ОТГ "Донецк". Это – самое "горячее" Покровское направление.

О потерях у захватчиков отчитался первый корпус Нацгвардии "Азов". Только за двое суток нацгвардейцы на этом направлении "намолотили" более чем полторы сотни оккупантов, и это без учета раненых и пленных.

"В ходе проведения действий 1 корпусом НГУ "Азов", смежными и подчиненными подразделениями за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидировали 151 оккупанта. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период взято в плен 8 российских военнослужащих", – сообщил 1 корпус.

В "Азове" лаконично добавили, что боевые действия продолжаются.

Что предшествовало

После сообщений о продвижении захватчиков между Добропольем и Дружковкой, главком ВСУ Александр Сырский решил выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении.

12 августа указанный корпус НГУ "Азов" занял оборону на Покровском направлении. Защитники заявили, что "принимают меры для блокирования захватчиков" в районе.

Почему Покровское направление важно

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью OBOZ.UA отмечал, что российские оккупанты массово пытаются двигаться к Покровску, потому что этот город стоит в приоритете врага. При этом эксперт убежден, что Кремль не ставит никаких дедлайнов и у российского военного командования задача в целом заключается в том, чтобы оккупировать как можно больше населенных пунктов Украины.

Сейчас под Покровском противник сосредоточил группировку численностью около 110 тысяч человек. Враг стал чаще использовать ДРГ, чтобы дезорганизовывать оборону украинских войск. При этом россияне не хотят ввязываться в городские бои, где они несут огромные потери. Поэтому на этом этапе противник избрал тактику окружения Покровска с флангов.

Хотя у российских оккупационных войск есть значительное продвижение на восток от Доброполья (в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец), в ОСГВ "Днепр" утверждают, что "это не является взятием территории под контроль".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!