Чем больше тренировок, тем лучше результаты: в ВСУ показали, как проходят подготовку морпехи. Фото

Военнослужащие Вооруженных сил Украины регулярно проходят тренировки, чтобы всегда быть готовыми к встрече с врагом. Наши защитники совершенствуют свои навыки и улучшают моральное и физическое состояние.

Видео дня

Украинские морпехи не исключение. Кадры с их занятий авторства службы по связям с общественностью 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского распространили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На фото можно увидеть, как проходило обучение одного из подразделений бригады.

Морпехи тренировались в условиях, приближенных к полевым. Они отрабатывали передвижение на лодке по воде, движение с оружием в условиях низкой видимости и собственно стрельбу.

Также военнослужащие тренировались оказывать помощь раненым побратимам и эвакуировать их с поля боя.

"Чем больше тренировок, тем лучше результаты!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной операционной зоне для наших военных построили около 50 психологических полос препятствий, чтобы поддерживать личный состав в боевой готовности. Такие тренировки позволяют не только закалить бойцов физически, но и морально.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!