Построены десятки полос препятствий: Наев рассказал о тренировках украинских военных в Северной операционной зоне. Видео

В Северной операционной зоне было выстроено около 50 психологических полос препятствий, чтобы поддерживать личный состав в боевой готовности. Такие тренировки позволяют не только закалить бойцов физически, но и морально.

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Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Так, на Волыни военнослужащие тренируются по стрельбе из стрелкового оружия и минометов, управляют дронами, эвакуируют условно раненых с поля боя.

Постоянная готовность к ведению боевых операций сохранит жизнь и гарантирует высокую эффективность выполнения задач в будущем.

"На около 50 подготовленных психологических полосах препятствий ежедневно оттачивают свое военное мастерство воины Северной операционной зоны. Конечно, они прошли подготовку в учебных центрах, но для того, чтобы не терять свои приобретенные навыки, необходимо постоянное поддержание обученности. Под руководством опытных инструкторов, под руководством лидеров, командиров взводов, отделений, рот, каждый из них становится настоящим воином. Это необходимо для повышения их готовности к внезапным действиям. Тренировки оттачивают психологическую стойкость и военную готовность", – подчеркнул Наев.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие крепят оборонительные позиции на севере нашей страны. Для этого создается мощная система инженерных ограждений, а также продолжается контрдиверсионная работа.

Напомним, Наев заявил, что боеприпасов у мобильных групп ПВО Киева хватит еще на несколько масштабных российских воздушных атак. Но в средне- и долгосрочной перспективе Украине понадобятся новые поставки БК от стран-союзников.

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