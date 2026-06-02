Чем отличаются между собой ракеты Х-22 и Х-32, которыми Россия периодически обстреливает Украину. Фото

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Мониторы предупреждали, что есть вероятность боевого вылета бортов Ту-22М3 – с этих стратегических бомбардировщиков РФ запускает по нашим городам ракеты Х-22/Х-32.

Этими сверхзвуковыми противокорабельными ракетами воздушного базирования большой дальности противник наносит удары по наземным целям в Украине. Часто именно удары Х-22/Х-32 приводят к большому количеству жертв среди мирного населения. В частности, такими ракетами враг ударил по многоэтажке в Днепре, по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге и курортному поселку Сергеевка, убив десятки людей.

По состоянию на 24 января 2026 года за все время против Украины было применено 412 таких ракет, из которых на тот момент удалось сбить 12. Еще три единицы были сбиты силами ПВО в феврале этого года.

Что известно о ракетах Х-22/Х-32 и какая между ними разница

Украинский военный портал Defence Express отмечает, что ракета Х-22 имеет инерционную систему навигации на базе гироскопа и примитивной РЛС. Сочетание большой мощности и низкой точности приводит к частому сопутствующему ущербу при ударах.

Х-22 имеет большую дальность полета и высокую скорость, что затрудняет перехват, а также мощную боевую часть. Но низкая точность требует запуска нескольких ракет для поражения цели. Кроме того, РЛС наведения на фиксированных частотах имеет низкую защищенность от помех.

Ракета хранится незаправленной и готовится на аэродроме к применению перед вылетом. Заправка ракеты трудоемкая и чрезвычайно опасная из-за высокотоксичных компонентов горючего.

"В распоряжении ВС РФ может быть сразу несколько модификаций Х-22, отличающихся между собой по принципам наведения и "паспортной" точностью попадания", – сказано в сообщении.

Х-22 – базовый вариант, дальность 330 км;

Х-22ПСИ – ракета выходила на цель на дальности 500 км с КВО 5 км, имела ядерную БЧ. На вооружение принята в 1971 г;

Х-22M/MA – обновленные варианты со скоростью 3,3М, дальностью 600 км, и весом 5780 кг (БЧ 960 кг с 600 кг взрывчатого вещества);

Х-22МП – наводилась на сигналы РЛС, станций связи и навигации;

Х-22П – наведение как у Х-22МП, на вооружение принята в 1973 г;

Х-22Н – была способна включать ГСН в последний момент;

Х-22НА – инерционная + РЛС, может идти к цели на малой высоте и выполнить "горку" перед поражением.

Х-32 – это российская сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования "воздух-поверхность". Она была создана МКБ "Радуга" путем глубокой модернизации ракеты Х-22. Эти работы начались в конце 1980-х годов из-за больших недостатков головки самонаведения ракеты Х-22.

Госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ был заключен еще в 1990 году. Но только в 2016 году ВС РФ приняли на вооружение ракету крылатую ракету типа Х-32.

Она сохранила несколько измененный планер Х-22, но в остальном это было новое изделие. Ракета получила модернизированный жидкостный ракетный двигатель с большей тягой, цифровое оборудование, в т.ч. вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную РЛС и системы РЭП.

Основные отличия Х-32 от Х-22

– ракета Х-32 выполнена в корпусе Х-22 с более мощным двигателем, за счет меньшей БЧ увеличены баки (потолок вырос до 40 км, дальность до 1000 км);

– установлена новая защищенная от помех радиолокационно-инерционная система наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности (от радиовысотомера);

– вместо автопилота установлена система автоматического управления;

– Х-32 имеет средства прорыва ПРО даже кораблей, имеющих систему Aegis с ЗУР SM6, поскольку Х-32 летит к цели на высоте до 40 км (выше потолка корабельной ПРО США на 7 км); скорость X-32 вдвое выше допустимой скорости SM-6 для аэродинамических целей (1500 м/с против 800 м/с); X-32 на конечном участке атакует цель в крутом пикировании; многочастотная РЛС X-32 устойчива к РЭБ.

Сколько таких ракет имеет РФ

Россия по состоянию на 15 июня 2025 года имела до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32, сообщали в ГУР. С тех пор РФ продолжала применять эти сверхзвуковые ракеты во время комбинированных ударов по территории Украины.

Россия продолжает восстанавливать старые Х-22, модернизировать часть до уровня Х-32 и при этом терять ракеты из-за ударов по складам и технического ресурса. В ГУР считают, что на середину апреля 2026 года у противника было до 350 единиц Х-22/Х-32.

По данным разведки, в течение месяца российская промышленность способна изготавливать до 8 единиц Х-32.

Что же касается самолетов Ту-22М3, с которых запускают эти ракеты, то, по оценкам ГУР и военных аналитиков, по состоянию на 2026 год Россия на бумаге имеет около 60 этих дальних бомбардировщиков. Однако реальное количество боеспособных самолетов существенно меньше.

Боеспособных и пригодных к регулярным боевым вылетам у врага ориентировочно 25-35 таких самолетов. На это влияют технический износ и дефицит запчастей и успешные операции Сил обороны Украины.

