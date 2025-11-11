УкраїнськаУКР
Алексей Копытько
военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины

Блог | Чем отличаются проблемы со светом 2022/2023 от 2025?

Иллюстрация - отключение электроэнергии в Украине

Тогда вместе с электричеством пропадал интернет. А сейчас у подавляющего большинства уже чем-то запитаны роутеры, у многих проведено оптоволокно. И провайдеры чуть подкачались. 

Поэтому, даже если не горят светофоры, наш народ может написать/потребить такой же объём гадостей, как и в обычный день. Это обеспечивает чувство причастности и эмоциональную связь с согражданами, легче переносить тяготы и лишения.

Тем временем. 

В Белгороде, Воронеже, Таганроге, некоторых районах Курской области "пропущенные" на объектах генерации и распределения. 

Из важного (ибо заявлено позже). 6 октября в Крыму ССО выпилили пусковую установку С-400. А сегодня там опять какие-то хлопки.

И самая забавная новость.

Россияне массово бронируют новогодние туры с далёкими авиаперелётами.

Смешные.

