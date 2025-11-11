Тогда вместе с электричеством пропадал интернет. А сейчас у подавляющего большинства уже чем-то запитаны роутеры, у многих проведено оптоволокно. И провайдеры чуть подкачались.

Поэтому, даже если не горят светофоры, наш народ может написать/потребить такой же объём гадостей, как и в обычный день. Это обеспечивает чувство причастности и эмоциональную связь с согражданами, легче переносить тяготы и лишения.

Тем временем.

В Белгороде, Воронеже, Таганроге, некоторых районах Курской области "пропущенные" на объектах генерации и распределения.

Из важного (ибо заявлено позже). 6 октября в Крыму ССО выпилили пусковую установку С-400. А сегодня там опять какие-то хлопки.

И самая забавная новость.

Россияне массово бронируют новогодние туры с далёкими авиаперелётами.

Смешные.