'Чем занимается контрразведка?': истерическая реакция россиян на спецоперацию ГУР с вертолетом армии РФ. Фото

Жители страны-агрессора и российские пропагандисты устроили истерику после того, как в результате удачной спецоперации ГУР МО удалось заманить на украинский аэродром российский вертолет Ми-8. Они придумывали бредни про "магнитные аномалии" и возмущались тем, что в стране-агрессоре совсем не работает контрразведка.

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Пропагандисты государства-террористы попытались оправдать этот инцидент тем, что пилоты якобы "заблудились" и наткнулись на "глушилки", но россияне эту версию "разнесли". На второй год полномасштабной войны они не удивляются провалам РФ.

"Это война!", "Как потерялись, имея компас?", "Помойкой стала целая республика... С более чем 40 млн населения в прошлом", "Дилетантский вопрос: а без спутников по компасу нельзя было сориентироваться куда лететь? Хотя бы не на свой аэродром, но в свою страну", "В голове не укладывается как так", "Как же они пролетели линию обороны? На этот вопрос, что-нибудь сочини, админ!", "Я не летчик, но даже я бы не заблудился, это вертолет, а не самолет за облаками, есть глаза, есть компас", "Спутники, навигация и прочая хрень - это да, но без "зелёного" коридора он бы просто не долетел до этого аэродрома..", – писали в сети.

Некоторые комментаторы писали, что успех спецоперации, не удивителен. Ведь таким образом пилот сохранил жизнь себе и своей семье и больше никогда не будет выполнять преступные приказы страны-агрессора.

"Народ волнуется... Тревожно... Х*хлы официально $500 тыс за вертолёт дают и гражданство в Европе на выбор", – говорится в комментариях.

Также на одном пропагандистском канале выдумали, что на этом направлении "говорят, есть магнитные аномалии, которые сильно усложняют жизнь, потому, вероятно, что могучи залететь не туда".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. Пилот, которого удалось выманить, сейчас находится в Украине и намерен оставаться в нашей стране.