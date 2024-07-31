Через день после встречи Путина и Асада: спецназовцы ГУР нанесли сокрушительный удар по российской базе в Сирии. Видео

Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли сокрушительный удар по аэродрому армии РФ в Сирии, в результате чего была уничтожена военная техника. Поражение произошло на следующий день после встречи диктатора Владимира Путина и сирийского президента Башара Асада.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке. Также были обнародованы видео и фото, на которых видны детали спецоперации в Сирии.

По данным источников, группа "Химик" в конце июля 2024 года нанесла очередной комплексный удар по позициям ВС РФ в Сирии.

Целью атаки стала военная техника россиян на оккупированном ими аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо.

На опубликованных видео видны главные эпизоды атаки: сначала был уничтожен подвижной комплекс РЭБ российских войск, после чего БПЛА атаковали военные объекты РФ на самом аэродроме.

Удар был нанесен на следующий день после встречи Путина с Асадом, которая состоялась в среду, 24 июля.

Названный аэродром контролируется военными РФ и используется в военных целях с 2015 года.

В частности известно, что он использовался и для тренировки и отправки иностранных наемников на войну против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Башар Асад расхвалил полномасштабную агрессию РФ против Украины и заявил, что оно якобы "изменит ход истории". Он также поддержал Путина и выдал, что в Украине оккупанты якобы борются с "мировым террором".

По данным СМИ, в оккупационной армии РФ общеприемлема практика применять наемников из Сирии как "пушечное мясо". Причем российские командиры лично заинтересованы в смерти таких боевиков.