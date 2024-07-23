Ответственность за потерю нулева: в армии РФ используют наемников из Сирии как 'пушечное мясо'. Фото

В оккупационной армии РФ общеприемлемая практика – иностранных наемников командование на местах использует как "пушечное мясо". Командиры захватчиков лично заинтересованы в смерти таких наемников.

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Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени работника одной из спецслужб. Как отмечается, у оккупантов "ответственность за гибель или ранение наемников – нулевая".

"Использование иностранных добровольцев в наступательных действиях – излюбленная и укорененная практика среди командиров подразделений, к которым командируют иностранцев. Более того, распространены случаи сокрытия гибели иностранных наемников, с целью "освоения" их денежной платы командирами", – отмечают в "Досье шпиона" и объясняют, что обычно наемников никто не ищет.

Автор на примере Мохаммеда Мансура из Сирии рассказал о штурме захватчиков окрестности Сватово в Луганской области. 19 июля Мохаммед вместе с 14 другими гражданами Сирии получил приказ выдвинуться на позиции для наступательных действий.

К позициям наемников сопровождал сержант полка. но после занятия позиций сержант указал направление наступления и удалился. Тем временем наемники попали под серию ударов, группу атаковали FPV-дронами.

"Мохаммед получил ранения. Группа запросила эвакуацию, однако им было приказано оставаться и продолжать наступление. Мохаммед принял решение самовольно покинуть зону боевых действий и через сутки пешком вышел на тыловые позиции другого подразделения, где сначала несколько часов выясняли, кто он, и только потом оказали первую медицинскую помощь.

Тем временем в ОСУВ "Хортица" сообщили, что украинские воины приземлили очередной российский штурмовик оккупантов Су-25 на Покровском направлении. Он в паре с другим самолетом пытался атаковать позиции украинских воинов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинские партизаны выследили ЗРК "Тор-М2" оккупантов возле Стародубовского водохранилища Донецкой области. Комплекс обслуживают около 10 военных РФ.

А в Третьей штурмовой бригаде ВСУ рассказали об ударах по врагу и потерях оккупантов за прошедшую неделю в Харьковской области. В частности, защитникам удалось подорвать сверхмощный миномет противника "Тюльпан" и ликвидировать на фронте до 400 россиян.

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