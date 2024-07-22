Взорвали сверхмощный миномет и отминусовали сотни оккупантов: в Третьей штурмовой рассказали об ударах по врагу на Харьковщине

В Третьей штурмовой рассказали об ударах по врагу и потерях оккупантов за прошедшую неделю на Харьковщине. В частности, защитникам удалось подорвать сверхмощный миномет противника "Тюльпан" и ликвидировать на фронте 400 россиян.

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Об этом сообщили в Telegram-канале бригады. Бойцы массово уничтожали живую силу и тяжелое оружие врага.

Так, 126 оккупантов защитники отправили на "концерт к Кобзону", еще 251 захватчик получил ранения.

Кроме 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан", наши бойцы уничтожили еще пять 120-мм минометов. Также они поразили вражеский БМП-3, ликвидировали два разведывательных дрона "ZALA" и один ударный дрон "Ланцет".

Среди мелкой техники уничтожены два мотоцикла, которые россияне регулярно используют на линии боевых столкновений.

"Наши подразделения бьют оккупантов на участке бригады и одновременно поражают по флангам, в зоне ответственности наших смежников", – говорится в сообщении бригады.

Ранее Национальная гвардия Украины сообщила о значительных успехах в уничтожении живой силы и техники врага с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подразделения, применяемые БПЛА, демонстрируют высокие результаты на разных участках фронта.

Напомним, что украинские военные продолжают охотиться за драгоценной техникой страны-агрессора и уничтожать ее. Так, за неделю спецназовцы СБУ уничтожили 18 танков, 37 ББМ, 37 артиллерийских систем и РСЗО и другую военную технику врага.

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