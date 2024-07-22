"Очень высокие результаты": в Нацгвардии отчитались о поражениях оккупантов и их техники с помощью БПЛА. Видео
Национальная гвардия Украины сообщила о значительных успехах в уничтожении живой силы и техники врага с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подразделения, применяемые БПЛА, демонстрируют высокие результаты на разных участках фронта.
Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко. На прошлой неделе аэроразведка 11-й бригады имени М. Грушевского на Херсонском и Запорожском направлениях произвела 183 огневых поражения противника и его боевых позиций. Эти операции оказались очень эффективными.
Среди достижений подразделений Нацгвардии – уничтожение наблюдательных постов врага, автобронетехники, складов с боеприпасами и самоходной артиллерийской установки. Кроме того, были ликвидированы минометные расчеты, антенны связи и места нахождения личного состава противника.
В частности, уничтожено:
- 25 наблюдательных постов;
- 8 единиц автобронетехники;
- 1 состав из БК;
- 1 СОУ "Нона-2";
- 2 минометных расчета;
- 1 электростанция;
- 4 антенны связи;
- 1 плавсредство;
- 7 мест пребывания о/с;
- 1 боевая бронированная машина;
- 9 БПЛА разного типа.
Как сообщал OBOZ.UA:
– ВСУ продолжает активно уничтожать врага. На этот раз украинский дрон нашел оккупантов в их "норе" и эффектно обезвредил.
– Защитники неба Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые ночью 21 июля Россия запустила в сторону Киева. Разрушений и пострадавших в столице нет, в области – незначительные повреждения.
– Ночью 21 июля оккупанты атаковали ударными дронами Киевщину. Все враждебные цели обезвредили силы ПВО, однако падение обломков привело к повреждению двух частных домов и возгоранию сухой травы.
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