'Очень высокие результаты': в Нацгвардии отчитались о поражениях оккупантов и их техники с помощью БПЛА. Видео

Национальная гвардия Украины сообщила о значительных успехах в уничтожении живой силы и техники врага с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подразделения, применяемые БПЛА, демонстрируют высокие результаты на разных участках фронта.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко. На прошлой неделе аэроразведка 11-й бригады имени М. Грушевского на Херсонском и Запорожском направлениях произвела 183 огневых поражения противника и его боевых позиций. Эти операции оказались очень эффективными.

Среди достижений подразделений Нацгвардии – уничтожение наблюдательных постов врага, автобронетехники, складов с боеприпасами и самоходной артиллерийской установки. Кроме того, были ликвидированы минометные расчеты, антенны связи и места нахождения личного состава противника.

В частности, уничтожено:

25 наблюдательных постов;

8 единиц автобронетехники;

1 состав из БК;

1 СОУ "Нона-2";

2 минометных расчета;

1 электростанция;

4 антенны связи;

1 плавсредство;

7 мест пребывания о/с;

1 боевая бронированная машина;

9 БПЛА разного типа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ВСУ продолжает активно уничтожать врага. На этот раз украинский дрон нашел оккупантов в их "норе" и эффектно обезвредил.

– Защитники неба Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые ночью 21 июля Россия запустила в сторону Киева. Разрушений и пострадавших в столице нет, в области – незначительные повреждения.

– Ночью 21 июля оккупанты атаковали ударными дронами Киевщину. Все враждебные цели обезвредили силы ПВО, однако падение обломков привело к повреждению двух частных домов и возгоранию сухой травы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!