'Через дорогу уже оккупанты': в Третьей штурмовой показали, как удерживали сектор в одном из районов Авдеевки. Видео

Украинские бойцы из Третьей штурмовой бригады продемонстрировали, как они удерживали сектор в одном из районов Авдеевки. Через дорогу от постройки, которую контролировали наши войска, находились уже позиции оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады. Боец Макар зафиксировал кадры интенсивных боев и отстрел противника с помощью камеры GoPro.

Во время интенсивного обстрела бойцы эвакуируют своих раненых, обеспечивают прикрытие при взятии в плен врагов и возвращаются на свои позиции для продолжения оборонительного боя.

Это было особенно тяжело в условиях непрерывных стрельб и взрывов, сопровождавших удержание сектора в одном из районов Авдеевки. На видео – напряженная боевая работа воинов 3-й роты 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады.

Напомним, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины продолжают наносить урон российским оккупантам. В частности, военные активно уничтожают живую силу врага на Авдеевском направлении. Защитники показали, как ликвидируют военного страны-агрессора, который приблизился к позициям украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, рота ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ показала, как армейская авиация поддерживает пехоту на Авдеевском направлении фронта. Украинские вертолеты мощно наносят врагу огневого поражения.

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