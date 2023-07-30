'Через каждые несколько метров падали': украинский разведчик рассказал, как спасал раненого побратима из-под огня

Разведчик 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Александр рассказал, как под массированным огнем вражеских "Градов" спасал раненого побратима с поля боя. Над головами защитников свистели снаряды, и через каждые несколько метров приходилось падать на землю, чтобы выжить.

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Рассказ воина был опубликован на странице 32-й омбр в Facebook. "Тогда наши ребята вынуждены были немного отойти с позиций. Их изрядно обстреляли – крыли артиллерия, "Грады". Много раненых", – сказал Александр.

Он добавил, что разведка заходила на эти позиции ночью – задача была проложить обратный путь и зачистить окопы. По информации воинов, оккупанты там не закрепились.

"Мы дошли, облазили все позиции, кусты поблизости – врага не было. Уже под утро снова начался массированный обстрел. Работали "Грады". Но мы нашли наших раненых – надо было выводить, потому что они не выжили бы. Над головами свистело. Мы ребят под руки и назад. Через каждые несколько метров падали на землю, чтобы осколками не посекло", – рассказал разведчик.

Александр отметил, что во время взрывов следует упасть, прямо там, где стоишь, однако некоторые начинают бежать – это верная смерть.

"Чтобы спасти человека при таких обстоятельствах, приходится класть его на землю насильно. Я даже не знаю, как зовут бойца, которого я вывел. Как-то не спросил. Да и не до того было. Мы выходили в 4 утра. Знаю только, что он выжил. И это главное", – говорит воин.

Александр – родом из Лохвицы, что на Полтавщине, по образованию – столяр, в армии до этого не служил. В разведку попал случайно. Когда началась масштабная война, сидеть дома не смог – заполнил анкету и получил назначение. Прошел подготовку в Германии на базе НАТО.

"Задача разведчиков – завести людей на позиции, оставленные, или отбитые у врага. Или обустроить наблюдательный пункт. На практике это выглядит так: мы идем впереди метров за 300, заходим первые, смотрим, чтобы не было врага, не было растяжек, мин. Для этого с нами есть сапер. Пехота заходит, когда уже все проверено. Дальше мы или назад, или подлезаем ближе к врагу и обустраиваем наблюдательный пункт. Было такое, что лезли по зарослям до самих вражеских позиций. Подлезали метров за сто", – рассказывает военный.

Он добавил, что в идеале разведчики не стреляют, хотя на практике бывает разное, ведь они идут "в самый ад".

"Есть изречение о том, что когда начинает воевать разведка, то это уже не разведка, а пехота. Приходилось побыть и пехотинцем. Если все идет по плану, из обустроенного НП докладываем о действиях противника, фотографируем. Заходим обычно на 1-3 суток, потом на отдых", – говорит Александр.

По его словам, часто на позициях оккупанты оставляют своих "двухсотых" и "трехсотых".

"Это удивительно для нас, но они не забирают тех, кто не может ходить. Наверное, чтобы не мешали убегать. У них вообще отношение к людям, как к мясу – часто посылают на штурм по минам, прямо под пули. Я же, когда уже знаю местность и получаю задачи, часто корректирую путь с командиром. А они выполняют приказ бездумно. Для войны оно может и лучше, но потерь у них от этого гораздо больше", – рассказал разведчик.

Восстановиться после боевых задач Александру помогают друзья, обустроенный быт и звонки родным.

"Ребята в нашем подразделении собрались преимущественно хорошие. Мы уже как семья. Готовят все вкусно. Мы делали и голубцы, и оливье – очень хочется домашнего. Сардин и тушенки уже наелись на много лет вперед", – говорит он.

Больше всего Александр скучает по дочери и сыну, которым 4 и 2 года.

"Созваниваемся регулярно, дочка плачет, очень хочет, чтобы я приехал. Скоро обещают отпуска давать – поеду сразу. Надеюсь, что до конца года мы победим. Я так думаю… Хочу очень! Сначала поеду домой, к родным. Немного с ними побуду, отдохну. А потом, кто его знает, возможно и подпишу контракт. Думаю, на будущее нам очень нужна будет сильная армия. Потому что россияне просто так от нас не отстанут", – говорит воин.

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