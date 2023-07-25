'Пейте воду и идите за дроном': аэроразведчики ВСУ обнаружили и спасли раненых побратимов. Фото и видео

Украинские аэроразведчики с помощью дронов нашли и спасли двух раненых побратимов из 1-й танковой бригады на Запорожье. Один из воинов получил тяжелые травмы.

Видео дня

Видео спасения попало в сеть. С помощью беспилотника военные сбросили раненым воду и лекарства и успешно провели их на позиции Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Вместе с бутылкой воды раненым защитникам дрон принес записку: "Пейте воду и идите за дроном! Там наши!"

Как известно, 1-я отдельная танковая Северская бригада входит в состав оперативного командования "Север". Обороняла Чернигов во время вторжения РФ в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Воины ВСУ спасли жизнь раненому российскому оккупанту на Запорожском направлении, которого товарищи по службе бросили умирать. В РФ оккупанта успели "похоронить", однако попадание в плен спасло ему жизнь.

– 24 июля под Бахмутом был ранен журналист агентства AFP Дилан Коллинз. Он пострадал вследствие атаки российского дрона.

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