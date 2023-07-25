"Пейте воду и идите за дроном": аэроразведчики ВСУ обнаружили и спасли раненых побратимов. Фото и видео
Украинские аэроразведчики с помощью дронов нашли и спасли двух раненых побратимов из 1-й танковой бригады на Запорожье. Один из воинов получил тяжелые травмы.
Видео спасения попало в сеть. С помощью беспилотника военные сбросили раненым воду и лекарства и успешно провели их на позиции Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Вместе с бутылкой воды раненым защитникам дрон принес записку: "Пейте воду и идите за дроном! Там наши!"
Как известно, 1-я отдельная танковая Северская бригада входит в состав оперативного командования "Север". Обороняла Чернигов во время вторжения РФ в 2022 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Воины ВСУ спасли жизнь раненому российскому оккупанту на Запорожском направлении, которого товарищи по службе бросили умирать. В РФ оккупанта успели "похоронить", однако попадание в плен спасло ему жизнь.
– 24 июля под Бахмутом был ранен журналист агентства AFP Дилан Коллинз. Он пострадал вследствие атаки российского дрона.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!