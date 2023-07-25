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Воины ВСУ спасли раненого оккупанта, которого товарищи бросили умирать на поле боя: тот пожаловался на "порядки" в армии Путина. Видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
852
Воины ВСУ спасли раненого оккупанта, которого товарищи бросили умирать на поле боя: тот пожаловался на 'порядки' в армии Путина. Видео

Украинские военные спасли жизнь раненому российскому оккупанту. Он получил ранения на Запорожском направлении, товарищи по службе бросили его умирать.

Видео дня

При этом в России оккупанта успели "похоронить", однако попадание в плен спасло ему жизнь и вскоре он может по обмену вернуться домой. Рассказ пленного опубликовали в Telegram-канале проекта "Хочу жить".

Воины ВСУ спасли раненого оккупанта, которого товарищи бросили умирать на поле боя: тот пожаловался на "порядки" в армии Путина. Видео

"То, что украинский плен спасает жизни российским военным было известно давно. Теперь вашему вниманию первый случай "воскрешения"! Стрелков Алексей Олегович из Перми получил ранение на юге Украины в начале контрнаступления. Свои его не просто бросили, а еще и зачислили в погибшие. Однако бойцы ВСУ нашли оккупанта живым, передали в тыл, где его подлечили и поставили на ноги в прямом смысле", – отмечено в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах оккупанту продемонстрировали его "некролог" в российских группах.

Воины ВСУ спасли раненого оккупанта, которого товарищи бросили умирать на поле боя: тот пожаловался на "порядки" в армии Путина. Видео

Тот же рассказал, как попал в российскую армию и как очутился в плену.

Так, в армию Стрелкова завербовали из зоны, где он отбывал наказание.

"Это случилось 9 мая 2023 года. Приехал полковник какой-то, наобещал... Обещали, что в мясорубку кидать не будут. Что это вспомогательная бригада как бы. Можно спокойно отойти назад, если что, позвать подмогу... Куда там! Запихали в самое пекло, в самую печку. И жарьтесь там, как хотите", – рассказал оккупант.

Попаданию на фронт, по его словам, предшествовали три недели подготовки, в ходе которых он "вспомнил, что такое стрельба, что такое метание гранат, научился работать в "двойках", в "тройках".

"На передовую я попал в июне. Сначала нас перевезли в какую-то деревню, потом увезли в Благодатное. И вот там мы начали как бы позиции занимать и все такое. А потом 8-го числа не знаю, что случилось: мы подверглись очень сильному артобстрелу. Командир наш убежал вместе с остальными, бросив нас. Мы сидели в доме, забаррикадировались, отстреливались. Ну как отстреливались? Куда ты на танк с простым автоматом?.. Дом начал рушиться. Одного завалило. Эти побежали. Я кричу: вы чего, дебилы? Человек же под завалом "Помоги, помоги"!.. Я его раскопал, вытащил, повел на себе. Догнал этих, которые убежали. У них автоматы были. А я свой там забыл", – вспоминает Стрелков.

Когда оккупанты отступали, Стрелков получил тяжелое ранение ноги: по его словам, рядом с ним разорвалась граната. Тут-то он и проверил на себе лживость тезиса о том, что "русские своих не бросают".

"Этот, которого я вытащил, вскочил и побежал. Меня бросил. И я целых два дня... Лесом полз, все. Целых два дня я ползал по этому лесу, пытался кого-то найти. Но безуспешно. Потом надоело ползать, подумал, что надо вернуться в тот дом. Там рюкзак, все осталось. Там у меня еда, вода, все было. Только начал ползти – чувствую удар в шею. И все... Видимо, так и сфотографировали", – кивает на телефон, в котором открыт "некролог" с фото, оккупант.

По его словам, в сознание он пришел, когда украинские медики уже обрабатывали его раненую ногу.

Воины ВСУ спасли раненого оккупанта, которого товарищи бросили умирать на поле боя: тот пожаловался на "порядки" в армии Путина. Видео

Стрелкову также рассказали, что позиции, которые им приказали удерживать, расположены на самой передовой в том месте, где уже вовсю шло контрнаступление Сил обороны Украины. Этот факт стал для него большим сюрпризом: о том, что происходит на фронте, по словам оккупанта, командование их не информировало.

"Получается, нас просто бросили, как пушечное мясо... Вот так бывает, что поделаешь. Главное, живой. Вернусь к матери, к сыну", – заявил Стрелков.

В проекте "Хочу жить" рассказали, что Украина заинтересована в том, чтобы обменять этого оккупанта на украинских героев, томящихся в российском плену.

"Русский солдат! Если ты не хочешь бессмысленно умереть в украинских полях – пиши нам. Проект "Хочу жить" дает тебе шанс выбраться живым из мясорубки и увидеть свою родню", – призвали россиян в Telegram-канале проекта.

Также к матери и сыну обратился сам Стрелков.

"Здравствуй, мама. Я живой и здоровый. Слава богу, выжил. Да, конечно, я ранен. Но врачи говорят, что это не смертельно. Сделают операцию, все будет хорошо. Возможно, буду прихрамывать. Но для войны я уже не гожусь. Жди меня, матушка моя родная! Сын! Я тебя очень люблю и очень надеюсь, что совсем скоро мы с тобой увидимся. Передавай привет моему дорогому брату, Павлику, и бабуле... Ждите, я скоро вернусь", – сказал он.

Воины ВСУ спасли раненого оккупанта, которого товарищи бросили умирать на поле боя: тот пожаловался на "порядки" в армии Путина. Видео

Напомним, ранее еще один оккупант рассказал о своих "приключениях" на фронте в Украине. Ему при подписании контракта так же обещали, что он будет находится в тылу, рыть окопы и блиндажи – и точно так же обманули, бросив на передовую. Когда же он решил сбежать, командир стрелял ему в спину, что, по словам оккупанта, для российской армии сегодня далеко не редкость.

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