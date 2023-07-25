Воины ВСУ спасли раненого оккупанта, которого товарищи бросили умирать на поле боя: тот пожаловался на 'порядки' в армии Путина. Видео

Украинские военные спасли жизнь раненому российскому оккупанту. Он получил ранения на Запорожском направлении, товарищи по службе бросили его умирать.

Видео дня

При этом в России оккупанта успели "похоронить", однако попадание в плен спасло ему жизнь и вскоре он может по обмену вернуться домой. Рассказ пленного опубликовали в Telegram-канале проекта "Хочу жить".

"То, что украинский плен спасает жизни российским военным было известно давно. Теперь вашему вниманию первый случай "воскрешения"! Стрелков Алексей Олегович из Перми получил ранение на юге Украины в начале контрнаступления. Свои его не просто бросили, а еще и зачислили в погибшие. Однако бойцы ВСУ нашли оккупанта живым, передали в тыл, где его подлечили и поставили на ноги в прямом смысле", – отмечено в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах оккупанту продемонстрировали его "некролог" в российских группах.

Тот же рассказал, как попал в российскую армию и как очутился в плену.

Так, в армию Стрелкова завербовали из зоны, где он отбывал наказание.

"Это случилось 9 мая 2023 года. Приехал полковник какой-то, наобещал... Обещали, что в мясорубку кидать не будут. Что это вспомогательная бригада как бы. Можно спокойно отойти назад, если что, позвать подмогу... Куда там! Запихали в самое пекло, в самую печку. И жарьтесь там, как хотите", – рассказал оккупант.

Попаданию на фронт, по его словам, предшествовали три недели подготовки, в ходе которых он "вспомнил, что такое стрельба, что такое метание гранат, научился работать в "двойках", в "тройках".

"На передовую я попал в июне. Сначала нас перевезли в какую-то деревню, потом увезли в Благодатное. И вот там мы начали как бы позиции занимать и все такое. А потом 8-го числа не знаю, что случилось: мы подверглись очень сильному артобстрелу. Командир наш убежал вместе с остальными, бросив нас. Мы сидели в доме, забаррикадировались, отстреливались. Ну как отстреливались? Куда ты на танк с простым автоматом?.. Дом начал рушиться. Одного завалило. Эти побежали. Я кричу: вы чего, дебилы? Человек же под завалом "Помоги, помоги"!.. Я его раскопал, вытащил, повел на себе. Догнал этих, которые убежали. У них автоматы были. А я свой там забыл", – вспоминает Стрелков.

Когда оккупанты отступали, Стрелков получил тяжелое ранение ноги: по его словам, рядом с ним разорвалась граната. Тут-то он и проверил на себе лживость тезиса о том, что "русские своих не бросают".

"Этот, которого я вытащил, вскочил и побежал. Меня бросил. И я целых два дня... Лесом полз, все. Целых два дня я ползал по этому лесу, пытался кого-то найти. Но безуспешно. Потом надоело ползать, подумал, что надо вернуться в тот дом. Там рюкзак, все осталось. Там у меня еда, вода, все было. Только начал ползти – чувствую удар в шею. И все... Видимо, так и сфотографировали", – кивает на телефон, в котором открыт "некролог" с фото, оккупант.

По его словам, в сознание он пришел, когда украинские медики уже обрабатывали его раненую ногу.

Стрелкову также рассказали, что позиции, которые им приказали удерживать, расположены на самой передовой в том месте, где уже вовсю шло контрнаступление Сил обороны Украины. Этот факт стал для него большим сюрпризом: о том, что происходит на фронте, по словам оккупанта, командование их не информировало.

"Получается, нас просто бросили, как пушечное мясо... Вот так бывает, что поделаешь. Главное, живой. Вернусь к матери, к сыну", – заявил Стрелков.

В проекте "Хочу жить" рассказали, что Украина заинтересована в том, чтобы обменять этого оккупанта на украинских героев, томящихся в российском плену.

"Русский солдат! Если ты не хочешь бессмысленно умереть в украинских полях – пиши нам. Проект "Хочу жить" дает тебе шанс выбраться живым из мясорубки и увидеть свою родню", – призвали россиян в Telegram-канале проекта.

Также к матери и сыну обратился сам Стрелков.

"Здравствуй, мама. Я живой и здоровый. Слава богу, выжил. Да, конечно, я ранен. Но врачи говорят, что это не смертельно. Сделают операцию, все будет хорошо. Возможно, буду прихрамывать. Но для войны я уже не гожусь. Жди меня, матушка моя родная! Сын! Я тебя очень люблю и очень надеюсь, что совсем скоро мы с тобой увидимся. Передавай привет моему дорогому брату, Павлику, и бабуле... Ждите, я скоро вернусь", – сказал он.

Напомним, ранее еще один оккупант рассказал о своих "приключениях" на фронте в Украине. Ему при подписании контракта так же обещали, что он будет находится в тылу, рыть окопы и блиндажи – и точно так же обманули, бросив на передовую. Когда же он решил сбежать, командир стрелял ему в спину, что, по словам оккупанта, для российской армии сегодня далеко не редкость.