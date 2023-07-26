Сидел в российской тюрьме и воевал за Украину: на фронте получил ранение экс-морпех США Тревор Рид. Фото

Бывший морской пехотинец США Тревор Рид, которого в апреле 2022 года удалось освободить из российской тюрьмы, поехал воевать за Украину. Он получил ранение и теперь лечится в Германии.

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Информацию об этом официально подтвердил замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает CNN. Отмечается, что Рид получил ранение несколько недель назад и доставлен на лечение в ФРГ.

"Мы владеем информацией, что Тревор Рид был ранен во время участия в боях в Украине", – сказал представитель Госдепа, отметив, что Рид не занимался никакой деятельностью от имени правительства США.

Когда именно и где Тревора Рида ранили, Пател не уточнил. Он лишь добавил, что раненого экс-морпиха сначала транспортировали в больницу в Киеве, а затем при поддержке неправительственной организации Рида перевезли в Германию, где он получает лечение.

Представитель Госдепа добавил, что с начала российской полномасштабного вторжения Соединенные Штаты призывают своих граждан отказаться от поездок в Украину, "особенно с целью участия в боевых действиях", ведь там "они могут столкнуться со значительными рисками, включая риск попадания в плен, гибели или физического повреждения".

Напомним, бывший морской пехотинец был задержан в Москве в 2019 году. Он приехал в Россию за студенческой визой. В августе российские силовики задержали американца из-за громкой ссоры на улице. Его обвинили в нападении на полицейских во время задержания.

Летом 2020 года суд в Москве приговорил его к девяти годам колонии общего режима. Почти три года его незаконно удерживали за решеткой в России.

В конце апреля 2022 года Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США по обвинению в подготовке к перевозке кокаина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и США обменялись заключенными: Москва передала Вашингтону американца, бывшего морского пехотинца Тревора Рида в обмен на российского летчика Константина Ярошенко. Это событие считается экстраординарным, поскольку отношения стран сейчас находятся в крайне низкой точке.