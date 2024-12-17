Через неделю ему должно было исполниться 24 года: в Полтаве попрощались с сержантом полиции, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Украина потеряла еще одного мужественного защитника, жителя Полтавы Максима Джуяна. Жизнь бойца оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Об этом сообщает Суспильне Полтава. Через неделю мужчине должно было исполниться 24 года.

17 декабря в Свято-Успенском соборе ПЦУ состоялась панихида. На прощание с героем пришли родные, друзья, коллеги и собратья погибшего.

Военный родился 20 декабря 2000 года, в 2018 году закончил Полтавскую общеобразовательную школу №5. Имел звание сержанта полиции. Служил полицейским взвода №3 роты №1 в штурмовом полку "Сафари" объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

Погиб Максим Джуян 13 декабря 2024 года, при выполнении боевого задания на Донецком направлении.

Напомним, полномасштабное вторжение РФ унесло жизнь мужественного защитника Украины родом из Запорожской области Виктора Кравченко. Во время стрелкового боя в Донецкой области военный прикрывал собратьев и получил тяжелые рянения, оборвавшие его жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Александр Глоба. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 9 декабря. Он был водителем минометного отделения минометного взвода аэромобильного батальона. Мужчина смело выполнял все боевые задания.

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