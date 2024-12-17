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Через неделю ему должно было исполниться 24 года: в Полтаве попрощались с сержантом полиции, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Катя Поплюйко
War
1 минута
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Через неделю ему должно было исполниться 24 года: в Полтаве попрощались с сержантом полиции, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Украина потеряла еще одного мужественного защитника, жителя Полтавы Максима Джуяна. Жизнь бойца оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Об этом сообщает Суспильне Полтава. Через неделю мужчине должно было исполниться 24 года.

17 декабря в Свято-Успенском соборе ПЦУ состоялась панихида. На прощание с героем пришли родные, друзья, коллеги и собратья погибшего.

Через неделю ему должно было исполниться 24 года: в Полтаве попрощались с сержантом полиции, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Военный родился 20 декабря 2000 года, в 2018 году закончил Полтавскую общеобразовательную школу №5. Имел звание сержанта полиции. Служил полицейским взвода №3 роты №1 в штурмовом полку "Сафари" объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

Через неделю ему должно было исполниться 24 года: в Полтаве попрощались с сержантом полиции, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Погиб Максим Джуян 13 декабря 2024 года, при выполнении боевого задания на Донецком направлении.

Через неделю ему должно было исполниться 24 года: в Полтаве попрощались с сержантом полиции, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Напомним, полномасштабное вторжение РФ унесло жизнь мужественного защитника Украины родом из Запорожской области Виктора Кравченко. Во время стрелкового боя в Донецкой области военный прикрывал собратьев и получил тяжелые рянения, оборвавшие его жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Александр Глоба. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 9 декабря. Он был водителем минометного отделения минометного взвода аэромобильного батальона. Мужчина смело выполнял все боевые задания.

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