Через несколько недель должен был праздновать 50-летие: на фронте погиб боевой медик из Тернополя
Защищая Украину на южном направлении фронта, погиб военнослужащий ВСУ Михаил Фарион. Воин родом из Тернополя был боевым медиком.
В конце этого месяца он отмечал бы юбилей – 50 лет, но не суждено... О потере сообщил тернопольский городской голова Сергей Надал.
Фарион Михаил Владимирович родился 28 января 1974 года, проживал с семьей в Тернополе. В громаде пока не опубликовали фото защитника, нет и деталей о его жизни и военной службе.
Сообщается лишь, что боевого медика не стало 2 января – он погиб во время выполнения боевого задания по сдерживанию российского нашествия на фронте в Запорожской области.
"Низкий поклон Герою, отдавшему свою жизнь за свободу Украины. Самые искренние соболезнования семье. Вечная память!" – отметил мэр.
Михаилу Фариону навеки осталось 49 лет. Своего Героя потеряла мама и родные.
"Обнимаю тебя, сыночек. Твоя мамочка", – написала в комментариях Светлана Фарион.
О дате и времени прощания с защитником громаде сообщат дополнительно.
Как сообщал OBOZ.UA, от ранений, полученных в боях с врагом, погиб 27-летний воин Сергей Петрив с Тернопольщины. Защитник воевал на Лиманском направлении, свой последний бой принял в районе Серебрянского леса.
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