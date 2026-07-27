"Черная смерть" третьего тысячелетия": "Мадьяр" рассказал о роли дронов на войне

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" вспомнил, как однажды дроны внезапно сбросили гранаты на окоп, где находилось его подразделение. В тот момент он осознал, что происходит технологическая революция: оборонительные или разведывательные дроны превращаются в наступательное оружие. Теперь же военный считает беспилотники "черной смертью" третьего тысячелетия.

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Об этом "Мадьяр" рассказал в интервью Le Monde. "Я купил маленькие дроны, чтобы дети могли ими играть... Кто мог такое предвидеть? Если носить пистолет в сумке без разрешения на оружие, это нарушение закона, но маленькие дроны можно покупать свободно. Теперь я считаю, что дроны – это "черная смерть" третьего тысячелетия", – так он объяснил опасность, которую представляют БпЛА.

После той засады "Мадьяр" собрал 12 добровольцев и средства для создания штурмового батальона, который в 2024 году превратился в бригаду "Птицы Мадьяра", которая вошла в состав Вооруженных сил Украины. Девиз подразделения: "Глаза и жало".

Как дроны работают против врага

Бровди прославился тем, что подсчитывал количество российских оккупантов, ликвидированных его бригадой, а также своими видео ударов по захватчикам. Этим летом он руководит операцией "Крым" и продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России.

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С начала лета украинские беспилотники средней дальности также ежедневно наносят удары по целям в Азовском и Черном морях, а также по военным и энергетическим объектам в Крыму. "Мадьяр" лично извинился перед украинцами, проживающими в оккупированном Крыму, за "постоянный стресс, перекрытые мосты и дороги, а также темноту", которые им приходится переживать.

"Пожалуйста, наберитесь терпения, держитесь подальше от военных объектов и всего, что может загореться, сообщайте о своём местонахождении и просто будьте осторожны: "птицы" работают безупречно, но риск попадания обломков остается", — сказал он.

Его философия в отношении операции, проводимой на территории России, иная: Бровди хотел бы, чтобы россияне осознали, что они находятся в состоянии войны и что они уже не вне зоны досягаемости, даже в 1 500 или 2 000 километрах от Украины.

"Поддержка Путина на самом низком уровне. Люди должны понять, что король голый", – отметил он.

Стратегия командующего СБС и его 12 бригад заключается в том, чтобы уничтожить больше солдат, чем Москва сможет мобилизовать. По его данным, беспилотный корпус составляет лишь 2,5% украинских войск, но в одиночку уничтожил треть российских сил.

"Я даже не хочу произносить слово "россияне!: я убиваю не людей, а вредителей. Мои видео показывают тем, кто собирается вступить в ряды армии Путина, что то, что с ними произойдет, не имеет абсолютно ничего общего с героизмом", – говорит "Мадьяр".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская программа создания дальнобойных беспилотников переходит на новый этап развития. По его словам, уже в этом году Украина планирует получить дроны с дальностью полета более 4 тысяч километров, а в 2027 году этот показатель должен вырасти до 5–10 тысяч километров.

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