Черник оценил, может ли Россия пойти на применение ядерного оружия и о чем говорит 'часы Судного дня'

Вполне вероятно, что руководство страны-террориста Росси может пойти на применение ядерного оружия. Кремлевский диктатор Владимир Путин уже получил подозрение в международном уголовном суде, поэтому остается мало факторов, которые могут сдержать его от нанесения ядерного удара.

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Более того, аналитики уверены, что сейчас вероятность ядерной войны даже больше, чем во времена кризиса на Карибах и на Кубе в середине 20 века. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Он отметил, что, когда в 1945 году Соединенные Штаты провели испытания первой ядерной бомбы, через несколько месяцев образовался клуб Doomsday Clock – "часы Судного дня". Эта интеллектуальная концепция, вычисляющая потенциальную опасность гибели человечества от ядерного апокалипсиса, пророчила вероятную ядерную войну в 1962 году.

В то время бушевал кризис на Карибах и на Кубе, и глава правительства СССР Никита Хрущев уже приказал готовить ядерные ракеты к удару по Америке. Однако сейчас аналитики считают, что угроза ядерной войны стала езе больше.

"Тогда интеллектуалы посчитали, что до апокалипсиса осталось 2 минуты. Это при том, что персонально Хрущеву ничего не угрожало, а о распаде Советского Союза в то время речь не шла. А сейчас эти часы подвинули на 30 секунд вперед. Это очень многое. Не на секунду, не на две, а на тридцать", – сказал Черник.

При этом военный эксперт подчеркнул, что вероятность ядерной войны просчитывают 16 нобелевских лауреатов в области точных наук. Специалисты используют суперкомпьютеры, в которые закладывают миллиарды переменных, и просчитывают потенциальные сценарии.

"Если они подвинули стрелку на 30 секунд вперед, как вы думаете, они знали, что они делают? Где точка невозвращения – никто не знает. Путин нелегитимен и нелегален. У него подозрение в международном суде, его отменить невозможно", – отметил военный эксперт.

Напомним, в США склонны считать правдой заявления российского диктатора Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь. Государство-террорист и его союзник развертывают такое вооружение рядом с границами НАТО.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки посоветовали диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну кормить свой народ вместо того, чтобы продолжать наращивать свою армию. Сейчас же диктатор сосредоточен на расширении военных возможностей своего государства.

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