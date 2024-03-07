Чешская компания хочет построить в Украине завод по производству боеприпасов: переговоры уже ведутся

Чешская компания Czechoslovak Group AS хочет инвестировать сотни миллионов евро в Украину и построить на территории нашей страны завод по производству боеприпасов. CSG уже ведет переговоры насчет этого с "Укроборонпромом".

Такое заявление в среду, 6 марта, сделал владелец и главный исполнительный директор Czechoslovak Group AS Михал Стрнад. Об этом пишет Bloomberg.

Стороны сейчас обсуждают потенциальное совместное предприятие, кроме того, ведется поиск соответствующих мест для производства артиллерийских и танковых снарядов, а также тяжелой техники.

"Один из крупнейших в Европе производителей оружия предлагает Украине нарастить собственное производство боеприпасов, поскольку страна пытается отразить российское вторжение на фоне сокращения западной помощи", – говорится в сообщении.

Из-за того, что у Украины заканчиваются запасы боеприпасов, а помощь от США задерживается из-за споров в Конгрессе, европейские страны пытаются восполнить этот пробел собственными запасами, а также закупками снарядов за пределами Европы.

CSG увеличила производство боеприпасов большого калибра на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Кроме боеприпасов CSG производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронемашины и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует советские танки Т-72 для украинской армии.

"Нелегко справиться с таким быстрым ростом. Если у нас будет соглашение, мы передадим наши технологии в Украину. Таким образом мы могли бы использовать их возможности и их людей для увеличения производства артиллерийских и танковых боеприпасов", – говорит Михал Стрнад.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия подготовила проект предложения о полноправном членстве Украины в Европейской программе оборонных инвестиций (EDIP). По сути – это схема поддержки оборонной промышленности ЕС.

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