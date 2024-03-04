Еврокомиссия хочет присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности: в чем суть

Еврокомиссия подготовила проект предложения о полноправном членстве Украины в Европейской программе оборонных инвестиций (EDIP). По сути, это схема поддержки оборонной промышленности ЕС.

Об этом сообщает Euractiv. Цель предложения – способствовать восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонно-технологической и промышленной базы.

Как говорится в проекте текста, для этого Украине должно быть разрешено стать полноправным членом любой страны-консорциума для совместной закупки военного оборудования с другими государствами-членами ЕС, иметь доступ к фондам ЕС и освободить от НДС в случае общей собственности.

Регламент EDIP будет представлен Европейской комиссией во вторник, 5 марта, вместе с всеобъемлющей политической оборонной стратегией ЕС.

Украине будет отведено особое место в Программе поддержки европейских совместных закупок вооружений и укреплении ВПК Евросоюза за счет средств блока.

Присоединение Украины к EDIP было бы серьезным шагом в формировании европейского военно-промышленного комплекса, учитывая два года опыта использования оборонной техники Киевом и процесс вступления в Европейский Союз.

Поскольку Украина нуждается в большом количестве боеприпасов и беспилотников, Киев сотрудничает с компаниями стран-членов ЕС, чтобы создать совместные предприятия, закупать оборонную продукцию напрямую у компаний блока и развивать большие мощности по производству беспилотников. Два года войны также позволили украинцам приобрести опыт в испытании и применении современного оружия.

В соответствии с проектом положения, "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации оборонно-технической и промышленной базы Украины" - способ "поддержания оборонной готовности Союза и его государств-членов".

"Столкнувшись с конфликтом высокой интенсивности, украинская оборонная и технологическая, промышленная база должна была перейти к модели военной экономики", - говорится в проекте стратегии обороны, и таким образом "станет одним из двигателей восстановления страны после войны".

Сотрудничество украинской промышленности с европейской является ключевым аспектом "обязательств безопасности", которые дипломатическая служба ЕС (EEAS) обсуждала о предложении Украине, пытаясь гарантировать, что промышленность блока увеличит производство для поддержки военных усилий.

"Украина является и будет все более решающим партнером Союза в оборонно-промышленном секторе, особенно учитывая его полный процесс вступления", - говорится в тексте оборонной стратегии.

В проекте текста также предусмотрен конкретный бюджет украинского военно-промышленного комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA, на данный момент практически отсутствует помощь государства в вопросе защиты предприятий военно-промышленного комплекса. Профильные ассоциации неоднократно обращались в государственные органы с просьбой минимизировать информацию о производителях и поставщиках оружия и военной техники, которую враг может получить из открытых источников.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что на фронте проходил тесты наземный робот UGV Sirko-S1. Он предназначен для помощи при перевозке груза, эвакуации раненых и разведке вражеских позиций.

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