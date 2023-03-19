Чешский медик-волонтер получил ранения во время российского обстрела на Донбассе: появились подробности

Из-за российского обстрела на Донбассе получил тяжелые ранения гражданин Чехии, который помогал Силам обороны Украины как медик-волонтер. Доброволец оказывал нашим защитникам медицинскую помощь и эвакуировал раненых солдат с передовой.

Видео дня

Это 18 марта на странице в Facebook подтвердил волонтерский проект Phoenix, членом которого является пострадавший. "Один из наших отважных медиков-добровольцев получил осколочное ранение", – сказано в посте.

Где именно это произошло, волонтеры не уточнили. Отмечается, что состояние медика стабилизировалось, но остается тяжелым. "Ситуация серьезная и дальнейшего развития событий предсказать невозможно", – написали представители Phoenix.

Они сообщили, что планируют перевезти раненого гражданина Чехии на родину для дальнейшего лечения.

В эфире чешского телеканала один из членов Phoenix рассказал, что россияне совершили артиллерийский обстрел в тот момент, когда медик эвакуировал одного из раненых воинов Сил обороны.

В Phoenix добавили, что что их волонтеры в каждой миссии рискуют получить травму или даже потерять жизнь. "Мы полностью осознаем риски, но также и то, насколько необходима наша помощь", – подчеркнула пресс-служба.

Как известно, в рамках проекта Phoenix чешские медики обучают защитников Украины оказывать первую помощь и сами транспортируют раненых с горячих точек фронта. Они работали в том числе в Бахмуте Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 марта во время российского обстрела Часового Яра (Донецкая область) вражеский снаряд попал в микроавтобус волонтеров гуманитарной миссии Nehemiasz. Пострадали шесть человек, среди них – двое граждан Польши.

– Оба потерпевших находятся в больнице, один – в тяжелом, но стабильном состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!