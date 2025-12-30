Четыре года Россия ничего не может сделать с Украиной. Вся Россия. Всей своей силой. Всеми своими возможностями. На максимуме. Потратив все ресурсы, что накапливала 30 лет. Потеряв 1 млн русских. Тысячи единиц боевой техники. Потеряв почти всю авиацию и флот. И все равно не может захватить даже Донбасс.

Далее текст на языке оригинала.

Чотири роки російська армія послідовно програє кожну велику битву за кожний великий обласний центр. Росія програла битву за Київ і ганебно втекла від українців. Росія програла битву за Харків і ганебно втекла від українців. Росія програла битву за Херсон і ганебно втекла від українців. Чотири роки вся російська машина не може нас перемогти. Чотири роки українець дає п*зди росіянину. Ось і все, що треба тримати в голові під кінець 2025 року. Росію. Треба. Добивати.