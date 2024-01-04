Число погибших вследствие атаки 2 января по Харькову возросло

В больнице умерла 84-летняя женщина, раненная вследствие российской атаки на Харьков утром 2 января. Число погибших из-за вражеского ракетного удара возросло до двух.

Видео дня

Еще 62 мирных жителя травмированы. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре днем 4 января.

"К сожалению, в больнице скончалась одна из раненых – 84-летняя женщина. По состоянию на данный момент вследствие массированной ракетной атаки РФ погибли две женщины, еще 62 гражданских жителя травмированы", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 января армия РФ атаковала ракетами жилые кварталы Харькова, под удар попали жилые дома. Мэр города Игорь Терехов заявил, что враг применил "Кинжалы". Сообщалось об одном погибшем и более 60 раненых, среди которых несколько детей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинская призер Олимпиады Марта Федина рассказала, что со своей командой в момент удара по Харькову сидела в укрытии бассейна, а затем поехала помогать друзьям, которые чудом выжили после прилета.

– Ракета разрушила квартиру харьковской блогерши и многодетной мамы Галины Науменко. Семьи чудом не оказалось дома во время прилета, а хомячку удалось выжить под грудой стекла и камней.

– Вследствие обстрелов Харькова пострадали два сотрудника съемочной группы немецкого телеканала ZDF.

– Вечером 2 января оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, под огонь попали школа и детский сад. Вечером 3 января оккупанты вновь применили С-300, атаковав гражданскую нежилую инфраструктуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!