Члены НАТО продолжат поставки: Столтенберг прокомментировал отказ Словакии помогать Украине

Страны Североатлантического альянса продолжат поставки оружия Украине, несмотря на решение Словакии прекратить военную помощь. В НАТО считают, что это будет способствовать их безопасности.

Об этом сообщили на пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Там заявили, что Братислава принимает решение отдельно от всего Альянса.

"Что касается Словакии. Там были выборы, есть новое правительство. Но я уверен, что члены НАТО продолжат помогать Украине, потому что это в пользу нашей безопасности", - подчеркнул генсек.

Столтенберг также отметил, что от имени Словакии должно говорить правительство Братиславы, а не он.

Как сообщал OBOZREVATEL, временное правительство Словакии не будет поставлять военную помощь Украине. Это будет продолжаться по меньшей мере до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

По мнению СМИ, победа пророссийской партии на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Есть риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании санкций в отношении РФ и помощи Украине на уровне ЕС.

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