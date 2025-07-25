Чрезвычайно важны для защиты: немецкий производитель поставит Украине радаров для ПВО на 340 млн евро

Немецкий производитель HENSOLDT получил крупный заказ на поставку радаров TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII для усиления противовоздушной обороны Украины. Сума контракта – более 340 миллионов евро.

Компания подтвердила это 24 июля на официальном сайте. Информацию о количестве оборудования и сроках поставок пресс-служба не раскрыла.

"Наши высокопроизводительные радары крайне необходимы украинской ПВО. Несколько радаров уже защищают Украину с начала российской агрессии. Мы гордимся тем, что поставляем новые системы. Эти радары чрезвычайно важны для защиты граждан", – заявил гендиректор HENSOLDT Оливер Дерре.

РЛС TRML-4D работает вместе с системой ПВО Iris-T SLM в радиусе до 250 километров и способна выявлять и сопровождать около 1500 целей: крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

Семейство РЛС SPEXER включает обзорные радары различных диапазонов для автоматического обнаружения и классификации наземных, морских и низколетящих воздушных целей. SPEXER 2000 входит в состав нового зенитного ракетного комплекса Skyranger 30 от Rheinmetall. Интересно, что официальных объявлений о поставках Украине Skyranger 30 не было.

SPEXER 2000 также способны работать вместе с немецкими беспилотными противовоздушными комплексами Feldlager и лазерами для защиты от дронов HoWiSM. Также эту РЛС можно установить на другие платформы, такие как автомобили или бронетранспортеры.

Производитель подчеркнул, что у HENSOLDT есть многолетний опыт разработки радиолокационных систем и компания "активно продвигает дальнейшее развитие ключевых технологий в этой области".

Как ранее писал OBOZ.UA, 24 июля Пентагон подтвердил, что США продадут Украине средства обеспечения противовоздушной обороны и связанное с ними оборудование на 180 миллионов долларов. Речь о техподдержке, обновлении и модификации уже поставленных систем ПВО, а также обучении персонала.

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