Что будет после победы Украины: Каспаров описал два сценария будущего РФ

С начала войны общественные настроения населения России и ее властных кругов изменились. Только от действий властей зависит, приведут ли изменения к распаду страны, или к созданию нового государства.

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Об этомсообщил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Он убежден, что победа Украины, разгром путинской армии на временно оккупированных территориях – шанс для России, когда военное и геополитическое поражение создадут предпосылки для революционных изменений.

По словам Каспарова, в России круги власти уже думают о своем будущем. Однако он убежден, что, к примеру, у Евгения Пригожина будущего не будет никакого.

Из медиа исчез Рамзан Кадыров. Он должен появиться на праздновании 80-летия Сталинградской битвы, однако его там не заметили. Каспаров убежден, что Кадыров сейчас думает о своем не российском будущем

"Думаю, что он уже поглаживает флаг ислама, который скрыт где-то на дне отцовского сундука", – иронично добавил говорящий.

Первый вероятный сценарий

Оппозиционер убежден, что потенциальный выход из этой "геополитической катастрофы" должен произойти из-за трансформации империи в национальное государство.

Хорошим примером являются Соединенные Штаты Америки, где люди разных групп создают одну нацию – американцы, заметил Каспаров. По его словам, это произошло и в Украине – люди сформировали государство, где живут украинцы, независимо от их этнической принадлежности, и все они стоят за свою родину.

Второй возможный сценарий для России

По словам Каспарова, Россия должна прекратить имперскую политику и на других территориях, таких как Грузия, Молдова.

"Если они этого не сделают, будет сценарий медленного переваривания восточной части России Китаем. После этого Россия перейдет в вассальное положение, думаю, большинство российского общества это не устроит", – заметил оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобождение временно оккупированного Крыма будет означать конец войны в Украине. Западные союзники нашей страны готовы к тому, что полуостров вернется под контроль Киева.

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