Крым положит конец войне, – Жданов

Освобождение временно оккупированного Крыма будет означать конец войны в Украине. Западные союзники нашей страны готовы к тому, что полуостров вернется под контроль Киева.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Я думаю, что Запад готов, потому что целостность Украины на сегодняшний день оспорить не может никто", – подчеркнул он.

В этом контексте эксперт напомнил, что практически каждая страна имеет проблемные регионы. Если Крым будет признан российским, этот факт создаст опасный прецедент.

"Даже Иран боится признать Крым российским, потому что у Ирана есть северо-западный Азербайджан. На территории Ирана живет 25 миллионов азербайджанцев. В Германии это Бавария, это королевство, а не федеральная земля. В Испании это Страна Басков и Каталония. Поэтому вопрос с признанием Крыма российским решен", – подчеркнул Жданов.

Он высказал убеждение в том, что именно освобождение Крыма, а не Донбасса, должно стать первоочередной задачей украинской армии.

"На мой взгляд, освобождение Крыма – это конец войне, потому что дальше война просто теряет смысл. Кстати, именно поэтому не Донбасс, а Крым может стать первостепенной задачей в плане проведения контрнаступления", – убежден эксперт.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. Он заверил, что ядерный шантаж не поможет Кремлю сохранить контроль над украинским полуостровом.