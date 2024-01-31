Что будет со счетами и имуществом уклоняющихся в случае принятия нового законопроекта о мобилизации: разъяснение

В поправках к законопроекту о мобилизации, которые были утверждены Кабинетом министров и внесены в Верховную Раду 30 января, предложено принять меры воздействия на уклоняющихся от призыва. По решению суда против таких лиц может быть применена блокировка счетов и ограничения на управление автотранспортом.

Видео дня

Об этом указано в законопроекте №10449. Отмечено, что эти меры против уклонистов будут применяться не сразу, а определено несколько этапов до введения ограничений.

В частности, территориальный центр комплектования и социальной поддержки может обратиться в суд, если лицо, в течение 10 дней после получения соответствующего требования, не явится в соответствующее военное служебное учреждение или дипломатическое представительство за границей.

Итак, согласно решению суда после обращения в ТЦК предусмотрено:

временное ограничение в праве выезда за пределы Украины на период исполнения обязательств по требованию;

временное ограничение в праве управления транспортными средствами;

наложение ареста на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и других финансовых учреждениях, небанковских предоставлятелях платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

Суд должен будет принять решение о требованиях не позднее чем через 15 дней со дня открытия производства по делу.

В то же время требование будет отменено в следующих случаях:

выполнение гражданином обязанности, определенной в требовании;

прибытие гражданина в ТЦК, руководитель которого выдал требование, или зарубежное дипломатическое учреждение, если гражданин находится за границей;

решение суда об отказе в удовлетворении требований ТЦК.

Новый закон потребует от граждан не только появляться по вызову в ТЦК и СП, как это происходит сейчас, но и регистрировать электронный кабинет и проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. OBOZ.UA разбирался, что изменилось в этом документе.

Ранее сообщалось, будут ли мобилизовывать мужчин с инвалидностью в случае принятия нового закона о мобилизации. Так, согласно новому закону, лица, ограниченно пригодные, будут проходить повторную проверку в период в течение 9 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!