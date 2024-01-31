Будут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью в случае принятия нового закона о мобилизации: разъяснение

В случае принятия нового закона №10449 лица с инвалидностью будут иметь отсрочку от мобилизации. Впрочем, все лица, ограниченно пригодные, будут проходить повторную проверку в период в течение 9 месяцев.

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По ее результатам военнообязанные получат обновленный статус пригодности или непригодности. Об этом говорится в проекте закона №10449, который был обнародован на сайте Верховной Рады вечером 30 января.

"Не подлежат призыву на воинскую службу во время мобилизации военнообязанные, которые были признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением воинско-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (со следующим) прохождением воинско-врачебной комиссии)", – говорится в законопроекте.

Напомним, в Кабинете министров Украины завершили работу над доработкой нового законопроекта о мобилизации и накануне передали в Верховную Раду. В Минобороны Украины заверили, что обновленный текст "определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных".

Предполагается, в частности, что в случае принятия предложенного правительством законопроекта на законодательном уровне будет утвержден минимальный размер денежного довольствия для военнослужащих в 20 тысяч гривен. В то же время на период военного положения они будут получать дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 до 100 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что обновленный законопроект о мобилизации №10449 могут начать рассматривать в ВР уже 6 февраля, а принять – не ранее 22 февраля. Затем документ должен быть подписан президентом Украины. Очевидно, что раньше марта закон не вступит в силу при его принятии.