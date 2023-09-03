Что делать, если обстрел застал на улице или в автомобиле: инструкция

В Украине идет полномасштабная война, которую начала Россия на нашей территории. Российские оккупанты ежедневно обстреливают украинские города и села, и часто жертвами этих обстрелов становятся гражданские люди.

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Если вы оказались на улице или в машине при обстреле, важно немедленно действовать, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность родных. OBOZREVATEL расскажет основные советы, как вести себя в этой ситуации.

Что делать, если обстрел застал на улице?

Если вы оказались на улице во время обстрела, прежде всего старайтесь не паниковать, самое важное – как можно быстрее лечь на землю и найти любое доступное укрытие, такое как бетонный блок или стена.

Самая большая опасность при обстреле – это обломки, поэтому чем ближе к земле вы находитесь, тем безопаснее.

Кроме того, важно каким именно образом вы легли. Ложитесь лицом к земле, если вместе с вами дети, старайтесь максимально прикрыть их собой. Не двигайтесь и не поднимайте голову при обстреле, если в этом нет необходимости.

Также не следует собираться большой группой людей, поскольку это может увеличить риск ранения.

Что делать, если обстрел застал в автомобиле?

Если вы находитесь в автомобиле при обстреле, прежде всего остановите движение и полностью выключите двигатель, затем выйдите из авто и ложитесь на землю, используя автомобиль в качестве укрытия.

Не включайте музыку в автомобиле во время обстрела и оставьте окна открытыми, чтобы четко услышать сирены или взрывы.

Даже после окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться минимум десять минут в укрытии или в том же положении, если вы находитесь на улице.

Где лучше спрятаться?

Бомбоубежища являются наиболее безопасными местами, поскольку они специально предназначены для чрезвычайных ситуаций. Они оснащены системой вентиляции, имеют крепкое перекрытие и несколько выходов.

Метро, подземные переходы, траншеи и смотровые ямы в гаражах или на СТО могут служить укрытием, но важно убедиться, что они имеют доступ к воздуху.

Подъезды, многоэтажные дома и захламленные подвалы являются опасными местами, поскольку могут обрушиться во время бомбежки.

Ранее украинский военнослужащий Валерий Маркус наглядно продемонстрировал, как себя вести под обстрелами на открытой местности. Ликбез он провел, будучи под огнем противника.

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