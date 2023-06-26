Что делать, если пришла повестка находящемуся за рубежом мужчине: разъяснение

Из-за российской агрессии и начала полномасштабной войны на территории Украины было введено военное положение и общая мобилизация. Во время нее мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и могут попасть в ряды ВСУ.

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Как действовать мужчинам, которые находятся за границей, но им пришла повестка, какие возможны последствия этой ситуации – объяснил адвокат Андрей Межирицкий. Он отметил, что повестка должна быть вручена соответствующими органами призывнику лично.

Согласно законодательству, лицо должно лично получить от соответствующих органов и подписать повестку, или подтвердить отказ и подписать его, и этот отказ должен быть подтвержден двумя свидетелями. При этом свидетели должны подтвердить, что содержание повестки было объявлено лицу, но в их присутствии она отказалась принимать этот документ.

Относительно составления протокола об административном правонарушении в отсутствие лица, как заявил адвокат, судебная практика свидетельствует, что такой порядок невозможен. Это нарушает права лица, привлекаемого к административной ответственности, включая право на правовую помощь и предоставление объяснений по существу нарушений. Это мешает принятию законного и обоснованного решения по делу.

В таком случае речь не может быть об уголовной ответственности, поскольку она наступает не за систематические административные правонарушения, а за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. А призванными могут быть только лица, пригодные к такой службе, включающей проведение различных процедур и принятие управленческих решений, не относящихся к отсутствующему лицу.

Также адвокат отметил, что в случае если вместе с повесткой передают вызов по делу об административном правонарушении, это не предусмотрено ни одним нормативным актом, которым руководствуются территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦКСП) в своей деятельности.

"Фактически он ничего не значит, ведь на дату его вручения события, которое могло быть квалифицировано как административное нарушение (неявка по повестке) еще не произошло, то есть руководитель ТЦК подписав такой документ заранее предусматривает совершение правонарушения. Это является определенным средством воздействия на личность, которую вызывают, и побуждением к явке в ТЦК", – отметил адвокат.

В то же время невозможно привлечь руководство ТЦК к ответственности за такие действия, поскольку фактически они не совершают никакого правонарушения с их стороны и не нарушают никаких прав личности или законных интересов.

При этом следует отметить, что в современных условиях существует вероятность того, что все же будет наложен административный штраф. Узнать это можно будет только после открытия исполнительного производства. Однако в таком случае есть возможность защитить свои права даже из-за границы, поскольку суды теперь отменяют решение согласно статье 210-1 КУоАП, если ТЦК не сможет доказать вручение повестки лицу и его присутствию при составлении административного протокола.

OBOZREVATEL сообщал ранее, кто может получить бронь с 1 июля в Украине и в каких случаях она не освобождает от службы.

Напомним, что в Украине несколько ТЦК опубликовали приказ о необходимости всем военнообязанным мужчинам прибыть в военкомат в 10-дневный срок. Оказалось, приказы не новые – их издают всякий раз, когда в стране продолжают действие военного положения и мобилизации.

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