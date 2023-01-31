Что делать, если вручили повестку, но есть бронь или отсрочка: объяснение ВСУ

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. В этой связи многих людей интересует вопрос: что делать, когда вручили повестку, но есть бронь или отсрочка?

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Ответ на этот вопрос в комментарии Military Media Center дал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач. Он посоветовал носить с собой все соответствующие документы.

"Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет", – заверил Горбач.

По его словам, если документов с собой не было и повестку таки вручили, то в таком случае надо со всеми указанными документами прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где эту повестку должны аннулировать.

Что такое мобилизация

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения армии новыми военнослужащими, который проводится одновременно на всей территории Украины. Подлежат мобилизации все граждане от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв осуществляется путём вручения повесток.

Как и где вручаются повестки

Повестку могут вручить лично в руки или по месту жительства или работы. За повестку могут расписаться близкие родственники – родители или жена. Также повестку могут оставить в дверях или бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка не будет считаться врученной.

За неявку в военкомат по повестке военнообязанный может быть привлечен как к административной (ст. 210 КУоАП), так и уголовной (статья 335 УК) ответственности.

Законом не указано, где именно могут вручать повестку. Поэтому ее можно получить где угодно – на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах и т. д. В то же время для того, чтобы вручить повестку, сначала нужно установить личность человека, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и предоставлять для проверки уполномоченному лицу. Повестка выписывается на основании документа, удостоверяющего личность.

Повестки вправе вручать: сотрудники военкомата; работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления; должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки; работодатели; руководители учебных заведений; сотрудники полиции.

Кто имеет право на бронь от мобилизации

Согласно статье 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат работающие военнообязанные:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

2) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 ноября в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 19 февраля 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Обычно в первую очередь в армию забирают тех, кто имеет опыт по военному делу. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

Вместе с тем в январе 2023 года участились случаи, когда украинцам начали на улице силой и с бранью вручать повестки в военкомат. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео начали появляться в сети.

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