Что нужно, чтобы обжаловать решение ВВК: подробное разъяснение

В Украине продолжается мобилизация, соответственно, военнообязанные лица проходят военно-врачебные комиссии. Естественно, что не все люди согласны с выводами ВВК. Однако отдельные адвокаты, пытающиеся вести обжалование решений ВВК, не всегда могут оказать профессионалу юридическую помощь.

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Об этом рассказали в Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Как отметили у омбудсмена, обжаловать решение ВВК можно в досудебном и судебном порядке.

В омбудсмена ссылаются на приказ Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" и "Порядок представления и рассмотрения обращений штатными ВВК".

Досудебный порядок предусматривает обжалование решения ВВК в другой ВВК выше по уровню первой.

ВВК бывают штатными и внештатными (постоянно и временно действующие). Штатные ВВК являются военно-медицинскими учреждениями. Они имеют гербовую печать, угловой штамп и имеют отдельный штат. К штатным ВВК относятся Центральная военно-врачебная комиссия и ВВК региона.

ЦВВК является органом военного управления, который осуществляет руководство ВВК регионов в ВСУ и является руководящим органом по военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Досудебное обжалование

Жалобы на действия, бездействие или постановления внештатных ВВК подаются в штатные ВВК. В настоящее время жалобы в штатные ВВК подаются в срок, определенный Законом Украины "Об обращениях граждан", то есть не позднее одного месяца со времени вручения справки ВВК/свидетельства о болезни.

Действия (бездействие), решения, принятые по результатам рассмотрения обращений ВВК региона, обжалуются в ЦВВК.

Чтобы подать жалобу, нужно иметь следующие документы:

заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВВК более низкого уровня, в котором указать причины пересмотра постановления;

все имеющиеся документы, выданные ВВК, решение которой пересматривается;

результаты предварительных медицинских исследований (при наличии).

"Если обжалование происходит в досудебном порядке, комиссия высшего уровня может назначить повторное или контрольное медицинское освидетельствование", – отмечают у омбудсмена.

И уже постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Судебный порядок

Но в суд можно обращаться сразу без предварительного досудебного обжалования.

Сроки обжалования заключения ВВК в судебном порядке разные.

3 месяца – если первоначально применен досудебный порядок. Отсчет начинается со дня вручения по рассмотрению заявления об обжаловании постановления;

6 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

При этом, рассматривая по существу споры по делам об обжаловании решения ВВК, суд вправе проверить законность заключения ВВК только в пределах соблюдения процедуры принятия этого заключения.

"Суд не может производить собственную оценку подставности принятия определенного заключения, поскольку суды не являются специализированными учреждениями в медицинской сфере и поэтому оценка подставности заключения ВВК выходит за рамки необходимого исследования в контексте применения норм материального права", – подчеркивают у омбудсмена.

Также суд в рамках рассмотрения дела не вправе давать собственную оценку на предмет наличия оснований для определения истца пригодным или непригодным к военной службе.

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