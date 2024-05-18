Что нужно знать о военно-врачебной комиссии в ТЦК после 18 мая: разъяснение

Военно-врачебные комиссии в связи с новым законом по мобилизации в Украине с начала мая работают по новым правилам. А пройти ВЛК теперь должны практически все мужчины в Украине. ВВК – это медицинская комиссия, которая проводит осмотр, по результатам которых определяется, пригодно ли лицо вы по состоянию здоровья в армейскую службу.

В обязанности этой комиссии входит выявление заболеваний или травм, которые могут помешать будущему военному. Как проходить комиссию, кого из врачей нужно посетить, какие нужны документы, перечень болезней, с которыми не берут в армию и другие вопросы, которые могут возникнуть – в отдельном проекте OBOZ UA.

Первое звено по ответственности – это ВВК при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Эти комиссии наиболее распространены. Они и принимают в первую очередь постановления, в которых говорится о пригодности к военной службе новобранцев. Также эта комиссия определяет может ли призывник быть зачисленным, например, в учебные заведения. Такие ВЛК формируются из медиков гражданских учреждений здравоохранения, то есть гражданских врачей.

"Внештатные ВВК". Именно эта группа врачей принимает уже постановления с выводами о пригодности в ВСУ действующих военных. К такой комиссии обращаются после травм или ранений, или даже заболевания вследствие службы. Комиссия назначает также продолжение лечения и отпуска. Подобный консилиум врачей может быть создан на базе не только гражданских больниц, но и военных госпиталей.

" Штатные ВВК." Самые главные из всех военно-врачебных комиссий. Они рассматривают, пересматривают, утверждают или отменяют. постановления ВЛК низших уровней. Также эта инстанция рассматривает заявления или жалобы военных относительно военно-врачебных экспертиз. А может дополнительно еще и определять причины заболеваний , травм, увечий и даже смерти.

Если имеете направление от ТЦК - готовьтесь к тому, что вас будут осматривать как минимум 8 медиков:

хирург – проверять наличие хирургической патологии;

терапевт – нет ли у вас заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания или пищеварения;

невропатолог – не страдаете ли вы заболеваниями центральной нервной системы;

психиатр – устроит проверку на наличие психических расстройств;

офтальмолог – нет ли вы недостатков зрения;

врач уха, горла и носа – известно что осматривает.

Также придется несколько минут потратить на стоматолога. А дерматолог должен осмотреть состояние кожи.

Бывают в комиссии врачи и другие направления медицины, но это уже зависит от каждого случая отдельно.

Документы: важно прийти на медицинскую комиссию подготовленным. С определенным перечнем документов, чтобы повторно не тратить попусту время в очередях. Для этого необходимо иметь при себе:

направление на медицинское освидетельствование (его выдает ТЦК)

медицинская книга;

военный билет или удостоверение офицера;

оригинал справки об обстоятельствах травмы (если таковой документ выдает военная/часть;

заверенную копию акта о несчастном случае (для лиц с ранениями)

удостоверение участника боевых действий (если такое есть);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий.

Это полный пакет для всех категорий ВЛК. Для новобранца достаточно иметь при себе направление на медицинское освидетельствование ВЛК, паспорт, военный билет и медицинскую книжку. Носить пачками документы теперь благодаря новшествам не нужно. Можно отправить их на ВЛК в электронной форме.

Перед тем как попасть в руки эскулапов, вы должны сдать анализы для того, чтобы врачи комиссии имели полную картину вашего здоровья. Следовательно, военнообязанный должен прийти из:

общими анализами крови и мочи;

определенной группой крови и резус-принадлежности;

анализом крови на сахар (для тех, кому за 40)

флюрографией;

электрокардиограммой;

анализом крови на: антитела к вирусу ВИЧ, гепатиту В,С

с УЗИ, если есть хронические заболевания.

и измерением внутриглазного давления (если опять же – мужчине за 40);

Медицинские осмотры должны длиться не более 14 дней. Решения ВЛК должны выдавать человеку на руки под подпись.

Одно из главных новшеств правил прохождения ВЛК это исчезновение такого понятия как "ограниченно пригодный". Отныне после ВЛК военнообязанные будут получать один из пяти статусов:

пригодный;

пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях (этот статус введен вместо "ограниченно пригодных");

временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;

непригоден с пересмотром через 6 месяцев или год;

непригоден с исключением из военного учета.

Если человека сочли непригодным с исключением из военного учета, это решение должно утвердить еще одна ВЛК, выше по статусу. Те, кого ранее сочли непригодными к военной службе, должны пройти ВЛК повторно. По новым правилам это необходимо сделать до 4 февраля 2025 года.

Какие же болезни и недостатки здоровья по новым правилам освобождают от воинского долга?

Туберкулез, ВИЧ и даже рак теперь не освобождают от священной обязанности защищать Родину. С тем же туберкулезом принимают на службу в ТЦК и в части обеспечения. А если вы клинически вылечили этот недуг, вас могут признать даже подходящим. С ВИЧ, если он не прогрессирует, также служат в тылу или в ТЦК. Носители бессимптомной формы болезни вообще отправляют на фронт. Призывники с инфекционными заболеваниями временно непригодны и направляются на лечение.

Раньше мужчин с почти преодоленным раком признавали ограниченно пригодными, а теперь полностью пригодными. В качестве примера с раком нижней губы, кожи и злокачественными новообразованиями, которые "медленно прогрессируют" направят служить в ТЦК или в подразделения обеспечения.

Ранее ограниченно пригодными признавали людей, обладающих близорукостью или дальнозоркостью любого глаза более 8 диоптрий. Теперь только слепота одного глаза может стать поводом для снятия с учета.

Люди с тяжелыми и умеренно выраженными стойкими психическими расстройствами считаются непригодными к военной службе, их снимают с военного учета. А вот те, кто имеет легкие психические проявления, считаются пригодными к службе в воинских частях обеспечения, учебных центрах, медицинских и других подразделениях. Не принимают в армию людей с тяжелыми психическими расстройствами, как и с диагнозом шизофрения.

Интересно, что найденные в человеке болезни не плюсуются и решение о пригодности комиссия выносит только по одному недугу.

Граждане с инвалидностью, подтвердившие это во ВЛК, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Их могут привлечь на военную службу только по их согласию и только по месту жительства.

Мужчины от 25 до 55 лет, получившие 2-ю или 3-ю группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны пройти медицинское освидетельствование повторно, чтобы подтвердить его выводы. Исключение только для тех, кто получил травмы во время участия в боевых действиях. В случае получения повестки нужно явиться в военкомат с подтверждающими документами.

Кто с ограниченной годностью может пересекать границу Украины?

В условиях военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать за границу. Но есть исключения. Пограничники точно не будут препятствовать тем, кто имеет удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет. А также те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Теоретически могут также выехать следующие категории:

инвалиды;

те, у кого жена – инвалид I или II группы;

те, у кого один из родителей или родителей жены – инвалид I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок-инвалид I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

опекуны инвалидов, признанных судом недееспособными;

мужчины, выезд которых за границу обусловлен профессиональными потребностями (командировки) или посредством ВСУ.

Так что ограниченно пригодные в военное время не могут выехать за пределы Украины. Что касается въезда, то здесь никаких ограничений.

Любые выводы ВЛК можно обжаловать. Жалобу можно подать двумя способами. Первый – написать заявление или жалобу с просьбой пересмотреть решение выше по рангу ВЛК. Дополнительно нужно будет прикрепить копии военного билета с выводом ВЛК.

Второй вариант – через суд. Представители Фемиды не имеют права обжаловать заключения медицинской комиссии, но могут обязать провести повторное медицинское освидетельствование.

В каждом из этих способов истцу должны предоставить новый вывод о состоянии здоровья, которое и будет теперь приниматься во внимание.

Лайфхак, как пройти военно-врачебную комиссию без утраченного времени в очередях. Для этого ТЦК ввел электронные очереди, хотя они существуют еще не по всей Украине.

Дистанционная запись работает следующим образом: начальник медицинской службы воинской части заходит в систему е-черги, вносит необходимые данные военнослужащего, после чего запись попадает в электронную базу учреждения здравоохранения. Далее – секретарь ВЛК принимает этот запрос, расписывает необходимые для будущего пациента врачи.

В случае, когда военная часть еще не перешла на удаленную запись на ВЛК и направляет военнослужащего на медкомиссию без записи, военные обращаются в регистратуру больницы. Там этим занимается должностное лицо медучреждения, обычно без очереди, к соответствующим специалистам.

В случае вопросов можно позвонить и по горячей линии Министерства обороны Украины по телефону 0-800-50-04-42.