Что происходит на Курщине и какие силы Россия бросила на контратаки: анализ ISW

В субботу, 21 сентября, украинские войска продолжали наступательные операции в Курской области. Российское командование перебросило в регион дополнительные подразделения, в том числе из харьковского и часовоярского направлений.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Российские милблогеры утверждали, что украинские войска пытались атаковать врага в западной части Любимовки и в направлении Камышевки.

В то же время россияне недавно отвоевали часть захваченной территории. Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, указывают на то, что элементы российской 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады недавно продвинулись к югу от Камышевки в результате взводной механизированной атаки в этом районе.

Также российские милблогеры утверждают, что оккупанты также контратаковали возле Любимовки, и что бои продолжаются юго-восточнее Снагоста возле Николаево-Дарино и восточнее Коренево возле Кремяного.

По данным украинского военного наблюдателя Константина Машовца:

– подразделения 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот, Южный военный округ) наступают в направлении населенных пунктов Каменное и Ветрено;

– подразделения 51-го полка ЮВО и 56-го полка ЮВО наступают в направлении Любимовки и Дарино;

– подразделения 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус [АК], Ленинградский военный округ [ЛВО]) наступают в районе Погребков (севернее Суджи).

Машовец сообщил, что оккупанты перебросили в Курскую область:

– части 137-го и 119-го полков 106-й дивизии ЮВО из направления Часов Яр и из оперативного резерва;

– до двух дополнительных гаубических батареяй батальона 52-й отдельной артиллерийской бригады ЮВО из харьковского направления;

– дополнительные подразделения батальонного и ротного уровней из других неустановленных подразделений.

Также, по данным военного обозревателя, россияне восстанавливают временные понтонные переправы в Глушковском районе возле Званного и Глушково, а недавно отремонтировали мост возле Званного.

Спикер оперативного командования "Север" Вадим Мысник сообщил, что россияне сбросили более 1300 планерных бомб на районы Курской области, где действуют украинские войска. Он предположил, что граждане РФ были "шокированы" бомбардировкой российской территории. По сообщениям, около Глушково действуют подразделения российского 234-го полка ЮВО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в ISW сообщили, что российские власти заранее знали о подготовке ВСУ операции в Курской области. Однако командование оккупантов проигнорировало все доклады своих военных о нарастающей угрозе и не приложило никаких существенных усилий для повышения готовности воинских частей.

– Результаты соцопроса россиян Фонда "Общественное мнение" показали, что интерес россиян к боевым действиям в Курской области уменьшился втрое после прорыва ВСУ. С начала августа, когда украинские войска зашли в этот регион, количество заинтересованных этой темой снизилось с 39 до 12%.

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