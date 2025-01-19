Что происходит в Часовом Яру: анализ и карта ISW

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия в городе Часов Яр Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что боевые действия происходят в центре города.

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Таким образом путинская армия недавно продвинулась в пределах города. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Эксперты проанализировали геолокационные кадры, на которых видно, как украинские войска наносят удар по двум российским бронемашинам, вероятно, принадлежащим российской 98-й воздушно-десантной дивизии недалеко от улицы Днепровской в ​​центре Часового Яра. Таким образом в ISW пришли к заключению, что оккупантов недавно продвинулись в городе.

В то же время кремлевские пропагандисты утверждают, что путинская армия захватила Часовоярский огнеупорный завод, однако ISW не обнаружил визуальных доказательств этого заявления. При этом военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 4-й мотострелковой бригады при поддержке 299-го и 331-го полков ВДВ и 200-й мотострелковой бригады пытаются захватить северную часть Часового Яра. Также он утверждал, что враг захватил плацдарм в Северном микрорайоне.

В последние дни путинские войска продолжали наземные атаки в самом Часовом Яру и к югу от города в районе Ступочек и Белой Горы. Сообщается, что операторы беспилотников российской бригады "Север-В" действуют вблизи Часова Яра. Кроме того, РФ привлекает к боевым действиям на этом участке фронта танкистов российской добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский".

Напомним, защитники Украины показали новое видео из опустошенного города Часов Яр на Донетчине, в окрестностях которого продолжаются бои. Войска РФ своими постоянными обстрелами и штурмами превратили его в руины.

Как сообщал OBOZ.UA, командир одного из подразделений 24-й ОМБр рассказал, что Россия бросила в наступление на Часов Яр более 10 тысяч оккупантов. Россияне ежедневно предпринимают попытки перейти канал Северский Донец – Донбасс, чтобы продвинуться в городе.

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