Что произойдет 24 февраля? В Силах обороны юга оценили угрозу массированного удара по Украине

Российская террористическая армия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любой день. При чем не обязательно враг будет привязываться к конкретным датам, в частности, к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Наоборот, захватчики могут выжидать, чтобы создать эффект определенной неожиданности. Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, не обязательно российские войска нанесут массированный удар по Украине именно 24 февраля. В то же время она отметила, что нельзя исключать и такой вероятности.

Гуменюк подчеркнула, что путинские террористы анализируют свою предыдущую деятельность и хотят создать эффект определенной неожиданности.

"Аналитика свидетельствует о том, что не обязательно это будет привязано уже к конкретной дате. Мы наблюдали за время полномасштабного вторжения, что понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою, и пытается создать эффект определенной неожиданности", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что у врага достаточно оружия, в том числе дальнобойного. Однако оккупанты тратят определенное время на подготовку массированных атак. Также спикер Сил обороны юга подчеркнула, что существенный вред может нанести не только массированная атака.

Напомним, утром 7 февраля в разных городах Украины прогремели взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив баллистические и крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что 13 февраля российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе "Шахедами" город Днепр. Враг среди прочего попытался атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.

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