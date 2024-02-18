Что сказал Байден Зеленскому о финансовой помощи и Авдеевке: в Белом доме раскрыли детали

В субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. В ходе разговора американский лидер заверил собеседника, что приложит все усилия, чтобы Конгресс утвердил помощь для Украины.

Говорили президенты также о выходе Сил обороны из Авдеевки: для Байдена не секрет, что произошло это, в частности, из-за нехватки боеприпасов у украинских воинов. Подробности разговора президент США раскрыл журналистам, сообщает "Укринформ".

Общаясь со СМИ после разговора с Зеленским, Байден подчеркнул: приложит максимум усилий, чтобы Конгресс одобрил помощь для Украины. Американский президент не сомневается: в конце концов, это будет сделано. В этом он заверил и своего украинского коллегу.

"Сегодня я разговаривал с Зеленским, чтобы выразить ему уверенность, что мы получим эти деньги", – сказал Байден.

Американский президент подчеркнул: на поле боя в Украине на карту поставлено очень многое, а НАТО играет решающую роль в этом вопросе.

Также Байден констатировал, что, несмотря ни на что, украинские воины продолжают отстаивать свою страну и свой народ, проявляя незаурядное мужество и героизм. Сейчас помощь Украине, подчеркнул он, жизненно необходима, поэтому решение Палаты представителей уйти на каникулы именно в это решающее время является "абсурдным и неэтичным".

"Поэтому я буду бороться, чтобы получить для них (для украинских воинов. – Ред.) боеприпасы, которые им нужны", – подчеркнул президент США.

Тем временем в Белом доме, где обнародовали сообщения после разговора Зеленского с Байденом, рассказали, что президент США позвонил по телефону украинскому коллеге, "чтобы подчеркнуть обязательства Соединенных Штатов продолжать поддерживать Украину перед двухлетием жестокого вторжения России".

В администрации президента США также отметили: ВСУ вынуждены были выйти из Авдеевки в том числе из-за нехватки боеприпасов. Поэтому за "первые заметные успехи России" на поле боя за многие месяцы Кремль должен благодарить бездействие Конгресса.

Напомним, накануне стало известно, что Зеленский провел телефонные переговоры с Байденом. Собеседники обсудили, среди прочего, текущую ситуацию на поле боя, в том числе обстановку в районе Авдеевки Донецкой области.

В ходе разговора Зеленский выразил благодарность Байдену за постоянную поддержку Украины и украинцев в течение двух лет отпору полномасштабному российскому вторжению. Также собеседники обсудили важность скорейшего принятия Конгрессом США законопроекта о дополнительном финансировании украинских сил обороны.