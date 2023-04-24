'Что там по красным линиям?' Россияне устроили истерику из-за 'бавовны' в Крыму и требуют 'стереть' Украину

Во временно оккупированном Крыму с самого утра устроили истерику из-за взрывов в Севастополе. Россияне в привычной для себя манере призывают совершать теракты, убивать мирное население и наносить удары по городам.

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В потоке ненависти и украинофобии российские граждане пытались в очередной раз внушить самим себе, что Крым якобы "навсегда с Россией". Истерику россияне устроили в одном из пропагандистских Telegram-каналов.

Агрессивно настроенные россияне призвали "стереть Украину с земли", чем в очередной раз доказали, что РФ ведет против нашей страны геноцидную войну.

Другие же попытались поумничать, заявляя, что, мол, атакуя объекты в Крыму, "Украина ставит под угрозу не только безопасность граждан России, но также экономику и окружающую среду".

Наслушавшись кремлевской пропаганды, россияне также вспомнили о так называемых "красных линиях" и вслед за этим пригрозили ракетными ударами по Украине.

Россияне предсказали очередное военное преступление путинской армии, заявив, что вскоре РФ ударит по Украине ракетами "Калибр".

Напомним, так называемый "губернатор" временно захваченного Россией Севастополя в Крыму Михаил Развожаев утром 24 апреля заявил, что Черноморский флот РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников на город". Представитель оккупантов призвал "сохранять спокойствие".

Ранее сообщалось, что 22 апреля в захваченном Крыму также заявили о "бавовне". Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов сообщил о "работе ПВО" и призвал крымчан "сохранять спокойствие".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина серьезно настроена на возвращение своих территорий, в том числе и временно оккупированного Крыма. Поэтому защитники продолжат "сезон бавовны" на полуострове, который РФ с 2014 года превратила в свою военную базу.