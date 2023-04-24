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"Что там по красным линиям?" Россияне устроили истерику из-за "бавовны" в Крыму и требуют "стереть" Украину

Алексей Лютиков
War
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15,7 т.
'Что там по красным линиям?' Россияне устроили истерику из-за 'бавовны' в Крыму и требуют 'стереть' Украину

Во временно оккупированном Крыму с самого утра устроили истерику из-за взрывов в Севастополе. Россияне в привычной для себя манере призывают совершать теракты, убивать мирное население и наносить удары по городам.

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В потоке ненависти и украинофобии российские граждане пытались в очередной раз внушить самим себе, что Крым якобы "навсегда с Россией". Истерику россияне устроили в одном из пропагандистских Telegram-каналов.

Агрессивно настроенные россияне призвали "стереть Украину с земли", чем в очередной раз доказали, что РФ ведет против нашей страны геноцидную войну.

Другие же попытались поумничать, заявляя, что, мол, атакуя объекты в Крыму, "Украина ставит под угрозу не только безопасность граждан России, но также экономику и окружающую среду".

"Что там по красным линиям?" Россияне устроили истерику из-за "бавовны" в Крыму и требуют "стереть" Украину

Наслушавшись кремлевской пропаганды, россияне также вспомнили о так называемых "красных линиях" и вслед за этим пригрозили ракетными ударами по Украине.

"Что там по красным линиям?" Россияне устроили истерику из-за "бавовны" в Крыму и требуют "стереть" Украину

Россияне предсказали очередное военное преступление путинской армии, заявив, что вскоре РФ ударит по Украине ракетами "Калибр".

"Что там по красным линиям?" Россияне устроили истерику из-за "бавовны" в Крыму и требуют "стереть" Украину

Напомним, так называемый "губернатор" временно захваченного Россией Севастополя в Крыму Михаил Развожаев утром 24 апреля заявил, что Черноморский флот РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников на город". Представитель оккупантов призвал "сохранять спокойствие".

Ранее сообщалось, что 22 апреля в захваченном Крыму также заявили о "бавовне". Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов сообщил о "работе ПВО" и призвал крымчан "сохранять спокойствие".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина серьезно настроена на возвращение своих территорий, в том числе и временно оккупированного Крыма. Поэтому защитники продолжат "сезон бавовны" на полуострове, который РФ с 2014 года превратила в свою военную базу.

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