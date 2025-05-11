'Что-то прилетело и мальчик умер': россияне констатируют потери срочников армии РФ в Белгородской области – ГУР

В России жалуются на то, что их срочников продолжают отправлять на войну против Украины. Россиян, которые проходят срочную военную службу, ликвидируют в частности в Белгородской области.

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Об этом стало известно из телефонного разговора россиян, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Он опроверг ложь российского командования о том, что срочников якобы не привлекают к боевым действиям.

"Они стояли тоже в Белгородской области. Когда их поменяли, парней везли к поезду, в них что-то прилетело и мальчик с их поселка погиб", – сказала гражданка страны-агрессора.

Они обсуждали то, как российские срочники стоят в Белгородской области на границе с Украиной. Среди них есть раненые из-за сбросов с дронов.

А ликвидирован один из срочников был уже тогда, когда их поменяли и на поезде должны были доставить в другое место.

"Все больше российских срочников погибают в захватнической войне против Украины, несмотря на заверения кремлевской власти, что их не будут привлекать к боевым действиям", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая вражеская ДРГ проникла ночью в село неподалеку Курахово на Донетчине и начала вести огонь по украинским солдатам. Наши защитники уничтожили вражескую группу.

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