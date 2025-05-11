'Перемирие' закончилось довольно быстро: нацгвардейцы дронами уничтожили российскую ДРГ возле Курахово. Видео

Так называемого "перемирия", которое объявил российский диктатор на майские мероприятия, с 8 по 10 мая включительно, оккупанты в Украине не придерживались. Так, 10 мая вражеская ДРГ проникла ночью в село неподалеку Курахово и начала вести огонь по украинским солдатам. Впрочем, украинские защитники уничтожили эту ДРГ.

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Это сделали бойцы спецподразделения Нацгвардии "Острые козырьки". Как они отметили, "перемирие" закончилось достаточно быстро", но "группа из четырех оккупантов была разбита в полном составе".

"Острые козырьки" показали, как с помощью нескольких дронов была отражена атака противника и остановлена попытка дальнейшего продвижения на Кураховском направлении.

Группа спецназначения "Острые козырьки" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины – маленькое подразделение. Все они добровольцы, которые начинали защищать Харьков еще в первые дни в гражданской одежде и с оружием, которое тогда смогли достать.

Сейчас это элитное подразделение Нацгвардии. Одно из своих дел "козырьки" поставили на поток. Это – изготовление боеприпасов Foot Crusher.

"Острые козырьки" снимают эффектное видео, после чего объявляют очередной сбор. Собранные деньги идут на изготовление своих фирменных Foot Crusher. Эти сбросы вновь попадают на видео, после чего проводится новый сбор – и так далее.

Разработка харьковских инженеров Foot Crusher – дословно это "дробилка для ног" – разработана специально для сброса с дронов. Это небольшая трубка со взрывчаткой. Боеприпас имеет большое количество осколков, которые благодаря нескольким секретам изготовления сброса не теряют энергетику и ударную силу на расстоянии 20 метров. Пламя взрыва Foot Crusher – 3 метра в диаметре.

"Острые козырьки" отмечают, что несмотря на новости о возможном прекращении огня на 30 дней, они все равно готовятся воевать дальше.

"Будет ли мир и насколько прочным он будет – это большой вопрос. А вот быть готовым к худшему сценарию мы просто обязаны", – говорят они.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно операторы подразделения БпАК Военно-Морских сил ВС Украины поразили вражеский наблюдательный пост и склад имущества. Также были обнаружены и уничтожены замаскированные вражеские катера. А на видео можно увидеть, что украинские защитники еще и успешно отминусовали живую силу оккупантов.

Также украинские защитники также сорвали попытку российских оккупантов прорвать оборону вблизи н.п. Багатырь в Донецкой области. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. Как следствие: уничтожено 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

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