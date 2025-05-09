Уничтожены замаскированные корабли: ВМС нанесли точный удар по позициям оккупантов. Видео

Украинские защитники не прекращают уничтожать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. Недавно операторы подразделения БпАК Военно-Морских Сил ВС Украины поразили вражеский наблюдательный пост и склад имущества.

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Об этом рассказали в ВМС ВСУ. Также отмечается, что были обнаружены и уничтожены замаскированные вражеские катера.

В ВМС не уточняют, где именно это произошло. На видео (ниже) можно увидеть, что украинские защитники также успешно отминусовали живую силу оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее благодаря силам и средствам подразделения БпАК наши бойцы из ВМС ВСУ обнаружили вражескую автомобильную технику типа "Урал", которая буксировала гаубицу Д-30. Оккупанты спрятали транспорт и вооружение в одной из посадок, однако Силы обороны увидели цель, которая была успешно уничтожена.

Также постоянно работают ударные "птички" батальона беспилотных систем николаевских морпехов "Вартові". Недавно они также показали свою "охоту" на захватчиков - морпехи с помощью дронов уничтожали квадроциклы с российскими штурмовиками, выслеживали и наносили удары по укрытиям вражеской пехоты.

Украинские защитники также сорвали попытку российских оккупантов прорвать оборону вблизи н.п. Багатырь в Донецкой области. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. В результате уничтожено 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

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