'Работаем на победу': морпехи точным ударом уничтожили 'Урал' и пушку оккупантов. Видео

Украинские защитники не прекращают минусовать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. В этот раз одному из подразделений Военно-морских сил ВС Украины удалось уничтожить вражеский "Урал" и пушку.

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Соответствующее видео было обнародовано на Facebook-странице ВМС ВС Украины. На кадрах видно, как захватчики перемещают технику в один из своих тайников между деревьями.

Благодаря силам и средствам подразделения БпАК наши бойцы обнаружили вражескую автомобильную технику типа "Урал", буксировавшую гаубицу Д-30. Оккупанты спрятали транспорт и вооружение в одной из посадок, однако Силы обороны увидели цель, которая была успешно уничтожена.

"Уничтожение Урала и артиллерийской пушки Д-30 одним из подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины. Работаем на Победу!" – говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая стало известно, что ВСУ поразили командный пункт шестой мотострелковой дивизии ВС РФ на территории Донбасса. Сокрушительный удар был нанесен по оккупантам в районе Бахмута, данные по потерям врага уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи н.п. Богатырь Донецкой области украинские защитники сорвали попытку российских оккупантов прорвать оборону. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. В результате уничтожены 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

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