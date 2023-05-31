Что угрожает украинцам за игнорирование прохождения ВЛК и могут ли допустить на фронт без подготовки: разъяснение

В связи с военной агрессией России, в Украине введена общая мобилизация и военное положение. Это означает, что мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву во время мобилизации и получают повестки.

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OBOZREVATEL расскажет о возможных последствиях, которые могут возникнуть в случае игнорирования прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Так, существует два возможных вида ответственности в таком случае. Адвокат Богдан Пересада на портале b2bconsult отметил, что гражданам за неявку по повестке или игнорированию уже начатого прохождения ВЛК может угрожать административная или уголовная ответственность.

Так, за нарушения, предусмотренные статьей 210-1 кодекса Украины, предусмотрена административная ответственность. Украинцы могут получить штраф в размере от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а должностные лица – от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов. Максимальный размер штрафа составляет 3400–5100 гривен.

Также военнообязанным может грозить уголовная ответственность, предусмотренная статьей 336 УКУ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Как сообщил адвокат, лицам, не проходившим медицинскую комиссию, скорее всего, будет угрожать административная ответственность за неявку по повестке.

"В то же время уклонение именно от прохождения ВЛК (когда прохождение уже было начато) может расцениваться военкоматом как подпадающее под статью 336 Уголовного кодекса Украины", – рассказал Пересада.

Отметим также, что на днях Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9342, запрещающий участие мобилизованных военнослужащих в боевых действиях, если они не прошли базовый военный учебный курс.

Таким образом, в статье 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" предложено закрепить положение, согласно которому срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее одного месяца. Генштаб Вооруженных Сил Украины будет определять особенности и продолжительность подготовки в зависимости от конкретных военно-учетных специальностей.

Ранее сообщалось, какие заболевания сердца и легких являются основанием для признания военнообязанного непригодным во время мобилизации.

Напомним также, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Отмечается, что они могут вести учет военнообязанных и информировать соответствующие органы в Украине.

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