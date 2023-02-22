''Чтобы напомнить, как все началось'': Россия может устроить массированный обстрел Украины в годовщину вторжения, – Скибицкий

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, страна-агрессор Россия может устроить ракетный удар по Украине. Также возможны и другие провокации.

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Об этом Скибицкий сказал в интервью Associated Press. По его мнению, массированным обстрелом враг захочет напомнить, как начинался новый этап войны ровно год назад.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина готова к любым провокациям со стороны РФ в этот день. Это могут быть и ракетные удары по нашей инфраструктуре, и какие-то действия оккупантов на фронте.

"Мы готовы к любому развитию событий. Мы не верим Москве уже много лет", – сказал Скибицкий.

Он добавил, что следующие месяцы будут решающими в этой войне, ведь зима уже почти закончилась, а современное оружие от западных партнеров уже скоро будет в Украине.

Прямых ответов на вопрос о том, какое направление выберут Силы обороны Украины для контрнаступления для освобождения оккупированных территорий, Скибицкий не дал.

"Мы также планируем свои военные действия не на завтра и не послезавтра, а на определенный период времени", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Генштабе предупредили об опасности ракетных ударов РФ по Украине. Там отметили, что оккупанты ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что оккупанты могут нанести новый массированный удар с воздуха по нашей стране. Однако это не повлияет на ход войны и не помешает нам победить.

– А в ОП считают, что войска РФ 24 февраля могут ударить по Украине тремя волнами ракет. Не исключается, что оккупанты также попытаются активизировать боевые действия.

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